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南韓在野黨：尹錫悅若不下台 將啟動彈劾

QA／南韓一夜之間戒嚴又解嚴 來龍去脈一次看懂

中央社首爾4日綜合外電報導
尹錫悅宣布戒嚴又迅速解除，此前正因預算而與在野的共同民主黨吵得沸沸揚揚。(路透)
尹錫悅宣布戒嚴又迅速解除，此前正因預算而與在野的共同民主黨吵得沸沸揚揚。(路透)

南韓總統尹錫悅昨(3)晚無預警在電視直播中宣布戒嚴，震驚全國，但數小時之後又宣布解除。在這段短暫又讓人難以理解的事件中，尹錫悅批反對派為威脅國家民主的「反國家勢力」。

這是南韓40多年來首度頒布戒嚴令，驚動首爾當局美國等盟友。以下是法新社與路透社彙整的來龍去脈：

尹錫悅在緊急談話中說了什麼？

昨晚10時25分左右，尹錫悅在緊急電視談話中宣布南韓實施戒嚴，指控反對派透過「反國家行為」癱瘓政府。

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警在電視直播中宣布戒嚴，震驚全國。(美聯社)
南韓總統尹錫悅3日晚間無預警在電視直播中宣布戒嚴，震驚全國。(美聯社)

昨晚11時，新戒嚴令司令、陸軍參謀長朴安秀（Park An-su，音譯）旋即頒布戒嚴公告，包含6大要點，包括禁止政治政黨活動、虛假宣傳、罷工和煽動社會混亂的集會活動。

這道命令同時讓所有媒體接受戒嚴當局管轄，並指示包括罷工醫師在內的所有醫務人員在48小時內返回工作崗位。

國會發生了什麼事？

尹錫悅宣布緊急戒嚴後，戒嚴軍封鎖國會出入口，並在直升機降落在屋頂之下，短暫進入國會大廳，似藉此阻止議員進入。

尹錫悅宣布緊急戒嚴後，戒嚴軍封鎖國會出入口。(路透)
尹錫悅宣布緊急戒嚴後，戒嚴軍封鎖國會出入口。(路透)

但有190名國會議員進入場內完成投票，全員通過否決尹錫悅的這項公告並呼籲解除緊急戒嚴令。

國會外，數千名抗議群眾集結，部分要求逮捕尹錫悅，部分與軍警爆發小規模衝突。

後續發展為何？

今天凌晨4時27分左右，也就是宣布實施戒嚴約6個多小時之後，尹錫悅在總統府透過直播表示，接受國會要求將隨即召開國務會議解除戒嚴。

根據韓國戒嚴法，總統宣布戒嚴後必須立刻通知國會，若國會過半數議員贊成要求解除戒嚴，總統就必須立刻宣布解禁。

尹錫悅宣布戒嚴的背景脈絡

尹錫悅表示，他是採取行動捍衛國家的自由民主免受「反國家勢力」影響、剷除親北韓勢力，但沒有透露任何細節。

此舉雖出乎意料，但尹錫悅宣布戒嚴之前，正因預算而與在野的共同民主黨吵得沸沸揚揚。

共同民主黨從明年度677兆韓元預算中削減了4.1兆韓元（約28億美元），讓尹錫悅不滿地說「對國家核心運作至關重要的所有關鍵預算」都被削減。

尹錫悅宣布緊急戒嚴後，數千名抗議群眾集結，部分要求逮捕尹錫悅。(美聯社)
尹錫悅宣布緊急戒嚴後，數千名抗議群眾集結，部分要求逮捕尹錫悅。(美聯社)

各方反應為何？

美國對南韓局勢表示「嚴正關切」，並呼籲「和平、依法」解決問題；英國和德國都表示正在密切關注事態發展。

中國敦促中國公民保持謹慎；俄羅斯則稱局勢「令人震驚」。

戒嚴 尹錫悅

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