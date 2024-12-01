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「海洋奇緣2」擠下「魔法壞女巫」 北美票房奪冠

中新社／洛杉磯11日電
巨石強森回歸「海洋奇緣2」演出半神人毛伊。(圖／迪士尼提供)
巨石強森回歸「海洋奇緣2」演出半神人毛伊。(圖／迪士尼提供)

北美感恩節檔影市高潮迭起，繼「魔法壞女巫」（Wicked）首映破億之後，迪士尼新片「海洋奇緣2」（Moana2）以約1.36億美元登上最新一期北美周末票房榜首，今年首次出現連續兩部新片北美首映周末票房破億。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月1日的電影市場數據，22部影片北美周末票房（11月29日至12月1日）報收約2.71億美元，較前一周末增長約34%，創2024年迄今第二大北美周末票房佳績，僅次於漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool& Wolverine）7月底亮相時拉動北美周末票房達到的約2.85億美元，這也是今年北美周末票房首次連續兩個統計周期超過2億美元。 

美國華特迪士尼公司奇幻冒險動畫片「海洋奇緣2」自11月27日公映後連奪北美單日票房冠軍，並以約1.36億美元首映周末票房在本期北美周末票房排行榜上遙遙領先。今年有5部影片北美首映周末票房破億，「海洋奇緣2」排在「死侍與金剛狼」和皮克斯動畫工作室力作「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）之後躋身第三位。

短短數天，「海洋奇緣2」在北美收獲約2.21億美元，全球票房迅速達到約3.86億美元。在開畫口碑反響方面，主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分57、爛番茄新鮮度65%（151評），CinemaScore打分為A－，總體略遜於2016年11月推出的第一部「海洋奇緣」（Moana）。 

儘管新片來勢汹汹，上期北美周末票房冠軍「魔法壞女巫」第二個上映周末票房環比跌幅僅28.9%，以約8000萬美元居本輪排名次席。這部改編自百老匯同名音樂劇的奇幻歌舞愛情片，北美票房現約2.62億美元、全球票房約3.59億美元，一周之內票倉增收近2億美元。 

與「魔法壞女巫」同日亮相的動作冒險劇情片「神鬼戰士2」（Gladiator II），第二個上映周末票房環比下跌44.2%，以約3070萬美元從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。這部時隔24年推出的新作，目前北美票房約1.11億美元、全球票房約3.2億美元。 

緊隨其後的是兩部聖誕節主題電影。奇幻動作喜劇片「紅色一號」（Red One）以約1290萬美元周末票房居本期榜單第4位，總票房約1.48億美元。奇幻懸疑喜劇片「史上最棒的聖誕慶典」（The Best Christmas Pageant Ever）以約328萬美元周末票房居第5位，總票房約3212萬美元。

亞莉安娜主演「魔法壞女巫」。(UIP提供)
亞莉安娜主演「魔法壞女巫」。(UIP提供)
海洋公主莫娜將在「海洋奇緣2」受到先靈召喚，再度出任務。(圖／迪士尼提供)
海洋公主莫娜將在「海洋奇緣2」受到先靈召喚，再度出任務。(圖／迪士尼提供)

迪士尼 聖誕節 百老匯

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