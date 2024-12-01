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這個聖誕老人是真的 74歲翁幫社區每戶布置裝飾 催淚原因曝光

編譯盧思綸／即時報導
美國愛荷華州居民里卡特自從得知妻子罹患阿茲海默症，每年都會為街坊鄰居布置耶誕美景，希望盡可能讓妻子留下美好回憶。（截圖自@CBSEveningNews在X的影音）
美國愛荷華州居民里卡特自從得知妻子罹患阿茲海默症，每年都會為街坊鄰居布置耶誕美景，希望盡可能讓妻子留下美好回憶。（截圖自@CBSEveningNews在X的影音）

美國感恩節假期即將結束，聖誕節的腳步越來越近，而愛阿華州一名7旬老翁每年都會幫附近每戶人家布置聖誕美景，這樣的善舉有如聖誕老人本尊，讓鄰居直呼「揪甘心」，而他之所以年年主動承擔這項工作，背後有個令人心碎卻又動人的原因。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS NEWS）報導，74歲的里卡特（John Reichart）與結縭53年的妻子瓊安（Joan）感情深厚，自從4年前熱中聖誕節的瓊安被診斷罹患阿茲海默症以後，里卡特每年都會幫忙同個街區的每棟房屋裝飾聖誕造景，盡可能為妻子留下美好回憶。

陸戰隊退伍的里卡特說，「如果不是我的妻子，我可能不會這麼做，她想要聖誕節，所以我會送給她，我會做任何事情討她歡心。」

這個善行很快在當地印第安諾拉市（Indianola）引發關注，現在有更多善心人士自願加入幫助，包含設置燈光和裝飾等。源源不絕的崇拜者也前來一睹節慶的歡樂氣氛。 

一位鄰居說，「整個社區都因為他的善行而非常幸運」，有人說「太感人，這就是聖誕節的意義」。

瓊安也開心告白先生說：「我愛他」。

除此之外，鄰居特地為夫婦設置信箱，歡迎任何人寄信表達祝福，讓里卡特能夠唸給心愛的瓊安聽。

聖誕節 愛阿華州 阿茲海默症

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