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數學太難 威州10歲男童打911求助 副警長上門解題

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
威斯康辛州一名男童因為數學題目不會寫，打911求助。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@joshua_hoehne)
威斯康辛州一名男童因為數學題目不會寫，打911求助。圖為示意圖。(取材自unsplash.com/@joshua_hoehne)

威斯康辛州（Wisconsin）本月傳出1起離奇案件，有名10歲男童突然報警、表示有緊急狀況，準備迅速應對的接線員接下來卻得到「數學作業太難」的答案，讓人哭笑不得，最終恰巧住在男童附近的當地副警長親自登門，並幫對方解決的作業問題。

「29 News」報導，這起事件11月15日發生在沙瓦諾郡（Shawano），電話接線員克勞斯（Kim Krause）突然接到這名10歲男童的報警電話，他在電話中真誠地向克勞斯表示「女士，我知道我不該為這個打911，但我在家寫數學作業需要幫助」。

對這個請求感到詫異的克勞斯本來想試著幫男童完成作業，但題目難到連她都無能為力，克勞斯回憶道「我已經從學校畢業超過40年了，所以我想了一下，後來告訴他『我不知道自己是否可以幫助你，但我們會找到可以提供協助的人』」。

據悉，由於沙瓦諾郡治安官辦公室當時不太忙，剛好住在男童家附近的當地副警長梅森（Chase Mason）便親自登門，完成男童的作業後，梅森提醒他以後只有在真正緊急的情況下才能打911，另外還給了他自己的名片，上面寫著他的私人電話號碼。

當地警長倫茲納（George Lenzner）事後表示自己從來沒接過「幫忙作業」的報案電話，並稱讚梅森的行為令人感到驕傲。

美10歲童「數學作業太難」竟報警！　副警長親自登門幫解題

TVBS新聞網

威斯康辛州

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