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78歲還能生子？義21歲男曬嬰兒照 甜吻相差57歲女友

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
義大利21歲網紅朱塞佩和大他57歲、今年已78歲的女友米莉娜在2022年訂婚。(取材自Instagram@milinagatta_)
義大利21歲網紅朱塞佩和大他57歲、今年已78歲的女友米莉娜在2022年訂婚。(取材自Instagram@milinagatta_)

義大利21歲網紅朱塞佩（Giuseppe D'Anna）和大他57歲、今年已78歲的女友米莉娜（Milina Gatta）在2022年訂婚後，沒過多久就公布女友的產檢和挺著孕肚的畫面，讓眾人感到不可思議。接著於2023年9月，朱塞佩在社群平台上PO出一段嬰兒躺在保溫箱的影片，展示自己已經升格當爸爸了。

2022年時，年僅19歲的朱塞佩拿著紅色汽球及鑽戒向當時76歲的女友米莉娜求婚，接著沒多久就帶挺著大肚子的她到醫院產檢，還舉辦派對揭曉寶寶的性別。當下得知是女孩時，兩人感動到相擁而泣，朱塞佩還開心地緊抱女友的孕肚。不過考慮到米莉娜的高齡，外界多數質疑這只是在炒作話題，但朱塞佩仍持續在社群平台上PO出，米莉娜挺著孕肚的模樣。

2023年9月21日，朱塞佩發布一段嬰兒在保溫箱中的影片，並寫下「歡迎寶貝卡蜜拉（welcome baby CARMELA）」，展示自己當爸爸了。之後，他不斷PO出與女友一起照顧小孩的影片，營造出幸福的一家三口氛圍。儘管有不少網友質疑女嬰並非兩人親生，但朱塞佩始終沒有正面回應。

朱塞佩在TikTok上擁有超過300萬的粉絲，這段期間朱塞佩也持續分享照顧小孩的溫馨時刻，還常與米莉娜在鏡頭前放閃，秀出深情擁吻，毫不在意57歲的年齡差距。最近朱塞佩PO出兩人親吻畫面，並寫下「愛情不分年齡」，似乎希望外界不要質疑這段感情，底下留言網友則評價兩極。

差57歲「嬤孫戀」孩子生了？　21歲鮮肉嗨當爸PO深情吻照

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