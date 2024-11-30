太愛海綿寶寶冰棒 他用母帳戶偷買918支、貨款2619元…靠眾籌才還得起

罹患自閉症的紐約男童諾亞·魯伊茲，用母親的筆記型電腦訂購51盒918支海綿寶寶冰棒。(取自GoFundMe)

紐約市布碌崙 (布魯克林)一名四歲男童偷用母親網購平台亞馬遜 (Amazon)帳戶，擅自訂購51盒海綿寶寶(SpongeBob SquarePants)冰棒，金額高達2619元。

有線電視新聞網(CNN)11月28日報導，四歲的諾亞·魯伊茲(Noah Ruiz)從小喜歡冰棒與海綿寶寶，結果有天發現有水果口味的海綿寶寶冰棒，更好吃。母親珍妮佛·布萊恩(Jennifer Bryant)本來用iPad讓兒子做遠距學習，但iPad不靈，她就讓兒子用她自己的筆記型電腦。結果兒子進入亞馬遜Prime帳戶，一口氣訂購918支冰棒。

當時布萊恩在另一個房間忙著其他事，根本不知道兒子的行動，不過回想起來仍有蛛絲馬跡，布萊恩坦承：「他不斷說著『51』這個數字，而且整天走來走去，嘴裡喃喃說著51、51。」

對於兒子重複說著相同字句，布萊恩其實早已習以為常：「我真的不感到驚訝，因為他被診斷出罹患自閉症(ASD)。」

直到共享亞馬遜Prime帳戶的姊姊怒氣沖沖來電通知布萊恩：「她大驚小怪、咒罵地告訴我，已經有三大箱、每箱70磅重，需要立即冷凍的貨物送來，但我不知道當時她在說什麼。」

最後布萊恩驚覺兒子不斷重複說的「51、51…」原來就是51盒冰棒，貨款多達2619元，而且無法退貨、退款，讓身為三個孩子母親的布萊恩不知如何是好，因為她連自己下學期學費都還沒有著落。

所幸紐約大學(NYU)「白銀社會工作學院」(Silver School of Social Work)朋友與同學，在捐款平台GoFundMe 設置專戶，呼籲網友協助付款，沒想到捐款源源不斷地湧入，短短24小時獲得超過預定目標的捐款，金額達到2萬5000元。

同時亞馬遜也表示，願意把冰棒貨款同等金額捐贈給布萊恩指定的慈善機構，各界善心讓布萊恩在GoFundMe網頁發文致謝：「對你們感激不盡，真的。」並透露，剩餘捐款將用來支付諾亞的學費以及額外輔導課程，並打算安排諾亞進入自閉症特殊學校就讀。