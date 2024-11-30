我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚禮談父母 稱薄熙來、谷開來「為大局犧牲」

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

新墨州男被誤診「注射陽痿治療藥」獲賠4.12億元創美國紀錄

編譯徐榆涵／即時報導
美國知名連鎖健康診所「NuMale醫療中心」因醫療詐欺與疏忽遭告上法院，判賠4.12億美元。(美聯社)
美國知名連鎖健康診所「NuMale醫療中心」因醫療詐欺與疏忽遭告上法院，判賠4.12億美元。(美聯社)

新墨西哥州一名男子2017年前往健康診所求助，希望能解決疲勞和肥胖問題，未料遭到誤診，療程中生殖器被注射不必要的「勃起功能障礙藥物」，導致不可逆的後果，近日陪審團裁應獲賠4.12億美元，創下美國醫療事故中最高金額賠償。

美聯社報導，案發時66歲的受害男子2017年前往連鎖診所「NuMale醫療中心」求診，希望解決疲勞和肥胖問題，結果遭到誤診，生殖器更被注射不必要的勃起功能障礙藥物，造成「不可逆轉的傷害」，讓受害男子一氣之下於2020年將NuMale告上法院。

本月稍早在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）開庭時，原告律師之一的羅利（Nick Rowley）指控，「NuMale醫療中心」策畫一起「詐欺計畫，透過欺騙老人賺取數百萬美元。」該名男子於社群媒體提供部分細節，稱診所員工恐嚇患者，如果不同意每周接受3次陰莖注射治療，將會遭受不可逆的傷害。

根據法庭紀錄，陪審團最終認定，該診所不僅進行詐欺與疏忽行為，也違反「不公平營業行為法」（Unfair Practices Act）。

法官宣判賠償金額後，原告律師之一的本科（Lori Bencoe）表示，此案不僅創下全國紀錄，「而且是正義的。因為我不認為，有執照的專業人員，可以為了錢財而詐欺病患。」

對此，NuMale醫療中心總裁布萊德（Brad Palubicki）表示，公司尊重司法程序，但法律訴訟仍在進行，目前無法評論案件的具體細節；並強調公司的重點是繼續提供負責任的患者護理，同時在其所有設施中保持嚴格的安全和合規標準。

新墨西哥州 詐欺 社群媒體

上一則

OpenAI拿新聞訓練ChatGPT 加拿大媒體索賠數十億美元

延伸閱讀

CES將開幕 多名中企人士持邀請函仍被美拒發簽證

CES將開幕 多名中企人士持邀請函仍被美拒發簽證
新聞評論／賴清德出訪 陸舞劍測川普 利刃揮舞台灣脖子上

新聞評論／賴清德出訪 陸舞劍測川普 利刃揮舞台灣脖子上
為中國蒐異議人士情報 佛州華男判囚4年罰款25萬

為中國蒐異議人士情報 佛州華男判囚4年罰款25萬
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
四大星座女晚年安詳和樂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

4星座女性晚年最樂 健康財富雙收、子女又成材

2024-11-21 22:45
四生肖貴人運最好。（取材自pexels.com@Elle Hughes）

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

2024-11-28 22:40
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20
麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

2024-11-28 19:10

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃