經濟飄搖也不怕 理財專家給出六大投資標的建議

川普政府即將上台，美國經濟將有變動，理財專家克拉羅建議有六大領域，大家可以投資。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

選舉結束，隨著總統當選人川普宣示落實政見，還有他提名的內閣人選，讓人意識到美國經濟可能有變數，一位白手致富的理財人士克拉羅(Thomas Kralow)推薦大家把錢財投資 在這些標的物：基本生活消耗品、貴金屬、醫院護理、公債、加密貨幣 及你自己。

「GoBankingRates」網站報導，克拉羅創辦「大學等級交易教育」(University Grade Trading Education)，他表示經濟生變時，人們忍不住拋售投資，而想把現金放在身邊，但這個點子往往不好，原因在通膨會吃掉你的存款。他表示聰明人會繼續投資，而他推薦六項資產可以投放。

消費者生活必需品公司股

這些公司把食品、飲料、家居及個人醫療用品等基本商品賣給消費者。克拉羅表示，此中邏輯很簡單，這些商品的需求始終都在，即便經濟下行，人們不會停止購買基本用品。

他特別建議購買可口可樂、萊雅(L'Oreal)、沃爾瑪之類公司股。

貴金屬

克拉羅表示，金銀一般在經濟下行時具有抗壓性，經常被視為聰明投資，目前可得而知的數據顯示，貴金屬往往能保值或增值，因為貴金屬不與特定貨幣或國家的金融穩定綁在一起，讓投資人遇到時機不好時可以避開通膨之苦。

醫療部門股票

克拉羅表示，就如消費者生活必需品公司股一樣，醫療也是最基本的，沒有它，大家活不下去。

人們總是要醫療需求，要吃藥及醫療服務，不管經濟狀況。這一點在新冠疫情時特別明顯。

公債

克拉羅表示，公債由政府背書，提供穩定的收入，可沖消股票的波動性。鑒於風險最小，公債在經濟下行時表現往往超過其他投資，不僅相對安全，還提供穩定、定期利息給付這種收入，此外還可以輕易在市場上販售。

但公債報酬率較低，或許跟不上通膨。

加密貨幣

克拉羅表示，加密貨幣是高風險、高報酬的投資，不妨加入投資組合。因為不受單一政府或中央權威控制，類似貴金屬，較不受經濟動蕩波及；另外加密貨幣的供應有限，稀缺本來就是價值的動力。

但因為加密貨幣波動太大，千萬別把一切都投進去。

投資你自己

「好好投資自己永遠值得」，克拉羅認為，個人取得的知識與經驗會跟隨終生，無論碰到什麼處境，都能幫你欣欣向榮。投資在各類課程、師生關係及人際網絡，有助於避開很多代價昂貴的錯誤，取得新機會。