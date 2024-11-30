我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年起 好市多這個商品專區將消失

川普爭議人事又一樁 提名親家公庫許納任駐法大使

彎腰摸到腳趾代表更長壽？ 4個拉筋動作強化身體柔韌性

編譯潘勛／即時報導
有幾種運動可以幫助人維持住身體柔韌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）
有幾種運動可以幫助人維持住身體柔韌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

人上了年紀，愈來愈難彎腰下來摸到自己腳趾頭。失去這種能力意味著什麼？專家指出，不見得能彎腰摸腳趾頭就代表能長壽，只能說筋骨靈活代表柔韌性、身體活躍，愈活躍有益於心臟健康。另有幾項運動體操可以改善彎腰柔韌性。

黃帝內經裡有「筋長一吋，壽延十年」的說法。向前俯腰下來摸到腳，對大多數人而言相當簡單，但隨著人老化，上了歲數對身體造成挑戰，彎腰摸腳趾的能力就慢慢消失了。

Yahoo Life報導，體療師柯爾貝特(Alex Corbett)指出，人有好幾種方式可以保持柔韌性。有一說「能摸到腳趾頭」是柔韌性的金科玉律，柯爾貝特表示，事實上它代表的只是腿筋與後腰有適度柔韌性；人的小腿及脊椎也要有柔韌性，才能達成那個動作。

柯爾貝特表示，雖說有些證據指出，柔韌性變差與死亡率漸增有關聯，但這並非健康的全貌；柔韌性增加，充其量代表著身體機能活躍，對心臟健康、肌肉量及整體力量有益。

另位體療師魏茲(Landon Uetz)指出，如果你想改善柔韌性，尤其以未來能再摸到腳趾頭為目標，常做幾個動作會很有益；這些動作包括靜態、動態拉伸，一周可以做很多次。

動態拉筋有幾種可以嘗試，每一腿做8到15次為目標。

1. 走姿拉腿

維持站姿伸直一腿，腳跟貼地，斜伸雙臂往下去摸腿，直到你感覺腿筋（大腿背後）有拉到。

2. 腿部晃動

站立的時候，握住固定物，讓你的一腿前後晃過你的身軀，一腿保持直立，而交替伸屈你的腿筋及髖屈肌。

靜態拉筋也有幾種可以嘗試，一次做30到60秒。

3. 仰躺健身帶拉筋

躺在地板，再放一條有阻力的健身橡筋帶或皮帶過你的腳掌，抬高一腿，膝蓋打直來拉筋。

4. 站式拉筋

單腳站穩，膝蓋打直，接下來把體重轉移、前傾，感受到腿筋拉動。

上一則

Trader Joe's限量站立袋獲好評 上架秒光…eBay轉售身價翻10倍

延伸閱讀

整台校車小朋友都找不到愛心 一張「找找看」讓上萬網友差點瞎掉

整台校車小朋友都找不到愛心 一張「找找看」讓上萬網友差點瞎掉
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力

愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力

熱門新聞

四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
四生肖貴人運最好。（取材自pexels.com@Elle Hughes）

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

2024-11-28 22:40
麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

2024-11-28 19:10
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20
四生肖十二月事業上迎來好機運。（取材自pexels.com@Pixabay）

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

2024-11-23 23:15

超人氣

更多 >
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣

好市多「覆盆子早晨麵包捲」一絕 網笑：不給老公買他還生氣
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書

黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書