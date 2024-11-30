彎腰摸到腳趾代表更長壽？ 4個拉筋動作強化身體柔韌性

有幾種運動可以幫助人維持住身體柔韌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

人上了年紀，愈來愈難彎腰下來摸到自己腳趾頭。失去這種能力意味著什麼？專家指出，不見得能彎腰摸腳趾頭就代表能長壽，只能說筋骨靈活代表柔韌性、身體活躍，愈活躍有益於心臟健康。另有幾項運動體操可以改善彎腰柔韌性。

黃帝內經裡有「筋長一吋，壽延十年」的說法。向前俯腰下來摸到腳，對大多數人而言相當簡單，但隨著人老化，上了歲數對身體造成挑戰，彎腰摸腳趾的能力就慢慢消失了。

Yahoo Life報導，體療師柯爾貝特(Alex Corbett)指出，人有好幾種方式可以保持柔韌性。有一說「能摸到腳趾頭」是柔韌性的金科玉律，柯爾貝特表示，事實上它代表的只是腿筋與後腰有適度柔韌性；人的小腿及脊椎也要有柔韌性，才能達成那個動作。

柯爾貝特表示，雖說有些證據指出，柔韌性變差與死亡率漸增有關聯，但這並非健康的全貌；柔韌性增加，充其量代表著身體機能活躍，對心臟健康、肌肉量及整體力量有益。

另位體療師魏茲(Landon Uetz)指出，如果你想改善柔韌性，尤其以未來能再摸到腳趾頭為目標，常做幾個動作會很有益；這些動作包括靜態、動態拉伸，一周可以做很多次。

動態拉筋有幾種可以嘗試，每一腿做8到15次為目標。

1. 走姿拉腿

維持站姿伸直一腿，腳跟貼地，斜伸雙臂往下去摸腿，直到你感覺腿筋（大腿背後）有拉到。

2. 腿部晃動

站立的時候，握住固定物，讓你的一腿前後晃過你的身軀，一腿保持直立，而交替伸屈你的腿筋及髖屈肌。

靜態拉筋也有幾種可以嘗試，一次做30到60秒。

3. 仰躺健身帶拉筋

躺在地板，再放一條有阻力的健身橡筋帶或皮帶過你的腳掌，抬高一腿，膝蓋打直來拉筋。

4. 站式拉筋

單腳站穩，膝蓋打直，接下來把體重轉移、前傾，感受到腿筋拉動。