男半夜想小便就尿在床邊寶特瓶「大家都這樣」 女網友直呼噁心

網友說他的祖父在沙發旁放瓶子，想尿尿又不想起身走去廁所時就直接尿在瓶子裡。(翻攝TikTok@chickenman1992)

「尿尿」最近成為社群網站上熱烈討論的話題。一名女網友在網路上說另一半會在床邊放寶特瓶，這樣半夜醒來想上廁所時可以直接尿在瓶子裡，尿完瓶子就放床邊，引發許多女網友大吐苦水，說自己的男友或先生也會這樣，還有很多人說這真的非常噁心。

紐約郵報（New York Post）報導，25歲的漢娜（Hannah Thear）表示，她以為尿在瓶子裡是男性普遍的習慣，她先生會因為懶得起床，就躺著尿在瓶子中，尿完瓶子就一直放在那直到漢娜看不下去把尿倒掉。

漢娜的影片引發一票女網友熱烈回應。一位網友說，這讓她想到前男友，還有另一人說她的前夫也會這樣，沒想到還有這麼多男人會做這件事。

有男網友在影片說，他也會這麼做，還問有沒有其他人跟他一樣，有網友回應自己已經這樣做超過十年了，他以為每個男生都會這麼做；另一名網友打趣地說，女生會這麼生氣應該是忌妒男生可以這樣做但女生不行。

網友萊恩（Ryan Odom）在自己的TikTok 說，他的祖父會把瓶子放在沙發旁邊，當他想尿尿但想偷懶不走去廁所時就直接尿在瓶子裡，尿完後瓶子放回沙發旁邊。

有男網友在Reddit上試圖替男性平反，說他們會這麼做是出於健康因素，例如失眠 ，因為如果起床上廁所後就睡不著了，為了繼續睡才出此下策。

有女網友回應，她的男朋友也會這樣，她睡在旁邊時發現男友有這個習慣，男友說他是因為要入睡時不想離開床才這麼做，她覺得男友非常噁心，獲得很多女網友同意，認為有這種情況的男生應該要看醫生。