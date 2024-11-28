麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

想到富含營養、健康的食物，麥當勞 可能不會是首選餐廳，甚至可能排行倒數，數十年來這家暢銷連鎖速食店就以「邪惡美食」而聞名，尤其有關雞肉製品。然而，麥當勞的麥克雞塊可能不像大家想像的那麼不健康。

「每日餐點」(Daily Meal)報導，大家可能還記得2010年代初期麥當勞的粉紅肉渣醜聞，也就是把雞的邊角肉細細磨碎，再用氫氧化銨來殺菌做成的肉渣，用來製作他們的麥克雞塊。只是這條新聞登上世界新聞沒多久，麥當勞就出面澄清，表示他們2011年就已停用粉紅肉渣。此後吃到的麥克雞塊，可以安全地說，你吃到的真是由雞胸、雞腰及肋骨取下的肉，而不再是噩夢般的粉紅肉渣做的。

麥克雞塊雖是速食常吃食品，但確實有營養價值，一份四塊提供相當適中的熱量(170卡路里)及飽和脂肪酸(1.5克)，還提供9克的蛋白質，比一顆白煮蛋來得多。

你想以麥克雞塊來取代高蛋白飲、白煮蛋、健康餅乾嗎？有幾件事要注意。雖說麥克雞塊熱量適中，所含的蛋白質數量也不錯，但塞很多鹽。四塊麥克雞塊就有340毫克的鹽，總計占你一天該攝取量的15%。此外，麥克雞塊沒有一些營養如鈣、維他命D及膳食纖維，那些養分就維持均衡的膳食有其必要。

此外，如果你打算吃更大份量，例如十塊的麥克雞塊，那麼熱量、膽固醇幾乎就是三倍，含鹽量暴增到約850毫克，大約就是一個成人每日攝取量的37%，甚至還沒算到薯條呢。

麥當勞食譜上還有其他菜色如大早餐(Big Breakfast)與熱香餅(Hotcakes)，那麼熱量就來到1340卡路里、每日應攝取膽固醇的175%。相形之下，麥克雞塊就不是你在麥當勞能吃到的最糟糕東西了。

假如你不想只吃一份沙拉，那麼口感香脆的麥克雞塊，偶爾點一次，再配合上均衡的飲食，長期下來對你身體健康負面影響不會多大。