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南韓暴雪交通大亂 男子「滑雪上班」 韓媒曝超狂身分

編譯盧思綸／即時報導
南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班。（取材自YouTube）
南韓首爾連兩天降下大雪，民眾目擊一名男子滑雪上班。（取材自YouTube）

南韓首爾與附近地區27日起遭遇暴雪，截至28日已造成4人喪生。當地交通受大雪影響嚴重堵塞，部分民眾索性改在家上班；有趣的是，一名男子被目擊「滑雪上班」，移動速度跟旁邊的車子差不多快，在網路引發熱議，他的身分隨後也曝光。

首爾新聞報導，南韓網路論壇「FMKOREA」有網友表示，京畿道水原市靈通區出現一名路人直接滑雪上班。之後路有不少網友也在龍仁市捕捉到他的身影。

根據公開畫面，男子在積雪道路上滑雪，速度比人行道上因擔心結冰滑倒的路人還快，甚至跟一旁汽車速度差不多。

南韓網友直呼太神奇，「以為奧運才能見到平地滑雪，沒想到現實生活也是可能的」、「好像很有趣」，但也有人傻眼表示「感覺到公司會累死」、「在平地和上坡路段只靠臂力滑雪，應該很困難」；還有人問「最後該不會停課吧？哈哈。」

南韓SBS電視台採訪到這名男子，原來他是南韓前國家滑雪選手金正民（김정민，音譯），目前在高中擔任體育老師，本來想搭公車上班，但雪實在太大，滑雪似乎比較快。最後他花了約90分鐘移動12公里。不過他也說，回家打算搭大眾交通。

金正民告訴記者，「好久沒滑雪，感覺前臂快要骨折了」。

南韓 在家上班 奧運

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