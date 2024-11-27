麥當勞明年新菜單新品項 美國買得到超大漢堡了

麥當勞明年將有五項重大改變。麥當勞示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kenneth Surillo ）

麥當勞 在過去的一年中有多項改變或新產品，他們完成完全使用平飼雞蛋（cage-free egg）的承諾、推出以飲料為主的概念店CosMc's、推出如雞肉大麥克等多種新菜色；麥當勞推陳出新的腳步沒有停，明年還會有其他改變，「Eat This, Not That」報導麥當勞明年會進行的五項重大改變。

1. 推出更大的漢堡

為了回應胃口很好的饕客，麥當勞明年要推出比大麥克和四盎司牛肉堡更大的漢堡「大拱門」（Big Arch），內含兩片四盎司牛肉餅、三層白切達起司、全新特製的「大拱門」醬汁、酥脆洋蔥、生菜和醃黃瓜。

麥當勞今年先在加拿大、葡萄牙和德國推出大拱門，頗受消費者好評，因此明年將在更多國家的分店上市，美國也是極有可能的國家之一，讓饕客紛紛引頸期待。

2. 新的超值菜單

麥當勞決定明年推出全新的超值（McValue）菜單，讓餐點價格更親民；新菜單包括明年夏天繼續提供的5元超值餐。

超值菜單主打「加一元多一件」，明年1月7日開始，顧客在超值菜單上點一項全價商品後，可以再用1元加買該菜單上的另一件商品，早餐時段菜單上的品項有香腸鬆餅、薯餅等，午晚餐時段則有小薯、雙層牛肉起司堡、六塊麥克雞塊等。

3. 更多分店

麥當勞已是全球最大速食連鎖餐廳，在超過一百個國家有4萬間以上的分店，但麥當勞在明年要插旗更多地方，他們去年宣布在2027年以前，全球分店要超過5萬間，這是麥當勞創立以來最大幅度的增長。

4. 全國的分店都會販售Krispy Kreme甜甜圈

麥當勞從2022年開始販售Krispy Kreme的甜甜圈，當時先在肯塔基州的分店試行，接著是路易維爾（Louisville）和萊辛頓（Lexington）及其周邊地區約160間分店，因為試行計畫受到顧客好評，麥當勞準備在全國的分店都販售Krispy Kreme甜甜圈，預計在2026年年底前完成。

5. 買到冰淇淋的機會大增

過去因為著作權法，麥當勞冰淇淋機器的製造商Taylor以外的第三方都不能登入其軟體修理機器，但等待製造商的維修人員又很費時，讓想買蛋捲冰淇淋的顧客常敗興而返。

如今事情有了轉機。今年10月，美國著作權局准許一項例外，讓商業餐廳的食材或餐點機器可以讓餐廳聘請第三方解鎖軟體以進行維修，修理時間將大幅縮短，買到冰淇淋的機會也大大增加了。