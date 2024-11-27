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自用送禮都不失分 侍酒師推薦五款好市多有售的葡萄酒

世界新聞網／輯
侍酒師推薦五款好市多的酒。葡萄酒示意圖。（取材自pexels.com@ Torsten Dettlaff ）
侍酒師推薦五款好市多的酒。葡萄酒示意圖。（取材自pexels.com@ Torsten Dettlaff ）

感恩節將至，很多人喜歡在享受佳餚的同時小酌一番，EatingWell報導侍酒師推薦五款好市多Costco）販賣的酒，喝完之後讓人回味無窮，不管是拿來招待客人還是過節時買來送禮，都絕不失分。

1. Santa Margherita Pinot Grigio

這款聖瑪格麗特灰皮諾白酒售價21.99元，資深侍酒師貝尼納蒂（Dana Beninati）說，這支酒喝起來有蜜脆蘋果和新鮮檸檬味，若是想在佳節大啖重口味美食的饕客，這款清爽的白酒是絕佳搭配，和聖誕節前夕的「七魚盛宴」（Feast of the Seven Fishes）也是絕配。

2. Torre Oria Rosé

貝尼納蒂說，身為主廚和侍酒師，她喜歡在節日時上粉紅酒，粉紅酒豐富的莓果味和大餐的餡料是很好的搭配，上粉紅酒很不容易出錯；Torre Oria Rosé售價12.39元。

3. 2023 Trefethen Dry Riesling

侍酒師威爾許（Karla Walsh）很推薦這款一瓶25.99元的白酒，她說她的廚房裡總是存有好幾瓶這支酒，她當初是在好市多隨手拿的，買了之後發現很好喝，不管是搭配餐點還是單獨喝都很好，很建議廚房存個幾支，可以招待客人也能在過節時送禮；另外這款酒酒精濃度12%，在佳節時暢飲比較不用擔心隔天起來頭痛欲裂。

4. Marques de Riscal Reserva

這款紅酒一瓶不到15元又曾獲獎，CP值非常高。貝尼納蒂說，釀造這支酒的酒莊剛獲得全球最佳酒莊的殊榮，瓶身設計也很優雅好看，上面的「Reserva」是保存了至少三年的保證，很適合在佳節時來上一瓶。

5. Daou Cabernet Sauvignon

雖然103.99的售價偏高，但這瓶葡萄酒有3公升，若要舉辦大型聚會，這支酒會是貝尼納蒂的首選。

好市多 聖誕節 感恩節 Costco

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