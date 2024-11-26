整台校車小朋友都找不到愛心 一張「找找看」讓上萬網友差點瞎掉

一位校車司機在Reddit上分享找找看謎題，說她和學童一直找不到愛心在哪。兒童示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

一位校車司機喜歡從兒童刊物中剪下各種「找找看」的遊戲放在車上給學童玩，這名司機在Reddit上分享最近發現的題目，沒想到題目太難，讓好多網友眼睛看到快要瞎掉還是找不到答案，照片被網友瘋狂轉發，也有人「鷹眼」分享答案藏在哪，讓這名司機又驚又喜。

每日郵報（Daily Mail）報導，這名司機從一份給3至6歲孩童閱讀的讀物上剪下一張跨頁的找找看圖片遊戲，圖片中有幾台車子在休息站歇息，題目是要小朋友從圖片中找出一些藏在畫中的9個形狀和物品，包括王冠、籃球、菱形等。

這名校車司機表示，她和學童怎樣都找不到心型，因此她把題目上傳網路希望網友幫忙解答。

沒想到大批網友也說題目太難，他們看了好久也找不到愛心在哪裡，網友直呼這根本超過3到6歲幼童的能力，他們看好久也找不到，不相信小朋友能找到。

有眼睛銳利的網友發現愛心後和大家分享，指愛心藏在右頁左邊駛出休息站黃車旁邊的點心販賣機上方，就藏在休息站棚子上，這名網友說她能找到完全是運氣好，其他物品她找很快，愛心她也找了很久，最後她是細看每個地方才找到。

但也有網友說，自己一下就找到愛心了，反而是月亮找很久找不到；有其他網友熱心解答，表示月亮藏在那台駛出休息站黃車的前輪輪胎上方。

網友的熱烈回應讓該校車司機又驚又喜，她說沒想到她的貼文會獲得廣大迴響，她謝謝所有幫忙找答案的網友，說能夠找到一直找不到的愛心，學童一定會非常開心。