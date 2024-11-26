出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

專家建議，出國時把護照放在飯店房間保險箱是最安全的。護照示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vinta Supply Co. | NYC）

護照 是出國旅行時最重要的證件，若不慎遺失會很麻煩，專家建議，出國時護照存放的最安全之處就是飯店的保險箱，若要攜帶護照外出，可以放在包包中有拉鍊的暗袋或是貼身腰包中，也建議帶護照外出時，最好在飯店保險箱留一份影本備用。

今日美國報（USA Today）報導，根據美國國務院統計，每年有超過30萬本美國護照遺失或被竊。

Seven Corners旅遊保險公司總裁默奇蘭（Jeremy Murchland）建議，護照最好放在飯店房間的保險箱中，若有必要帶出門，Sitata的執行長聖約翰（Adam St. John）說，他的行李箱有一個有拉鍊的暗袋，他把護照和現金放那，也有人把護照放在貼身腰包或背包的暗袋中。

默奇蘭說，很多美國人會覺得應該要把護照隨時帶在身邊，因此放在褲子後口袋，那是放護照最糟糕的地點之一，因為有很高的風險會被扒走。

辦理退稅時需要護照，旅遊達人茱莉（Julie Ann Hargett）說，可以把護照拍照，有時候出示照片就可以了，若需要正本，可以放在如貼身腰包攜帶，放一份影本在飯店保險箱，這樣若護照不慎遺失或被竊，有照片或影本申請臨時護照比較容易。

若在海外遺失美國護照，可以到最近的大使館或領事館申請補發，美國成年人的護照效期是10年，未成年者是5年，但若是緊急補辦的護照，效期只有一年。

出國到飯店或旅館辦理入住時需要護照，專家說辦手續時千萬不要把護照放在沒人注意或看不到的地方，攜帶護照外出時也一樣，例如在咖啡廳，不要把護照隨意放在桌上不收好，否則很可能一眨眼的瞬間就被偷走了。

將護照放在飯店飯間保險箱不怕被偷，只怕退房時忘了將護照一併帶走，為了避免這情況發生，旅遊專家貝特西（Betsy Ball）教大家，她說她會將一隻鞋子和護照一起放在保險箱，這樣退房間收拾行李時就會因為發現一隻鞋子不見而打開保險箱，也因此會記得拿裡面的所有東西。