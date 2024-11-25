明年全球機票還要再漲價 亞洲與澳洲預料漲幅最大

全球機票價格在2025年會變得更加昂貴，原因是成本更高且供應鏈持續受擾。示意圖，澳洲航空QF100。(路透)

根據美國運通全球商務旅行集團（Amex GBT）的預測，全球機票 價格在2025年會變得更加昂貴，原因是更高的成本和供應鏈持續受擾問題將反映在票價上。

Amex GBT在飛行成本的年度報告中表示，明年機票價格溫和上漲，漲幅會比今年在疫後出現的飆漲幅度趨於平穩。

多數航線的機票價格將上漲，不過各地區的漲幅有別。北美和歐洲地區機票價格漲幅約2%，較為溫和；亞洲和澳洲 的機票預料見到多達近14%的漲幅，這兩地是最後才解除疫情 限制措施的地區。

雖然航空公司對於2025年的飛航需求更為樂觀，但他們短期內提高載運量的能力依然受限，原因是空巴與波音新機交機延宕、長程客機引擎交付延後，使得航空業者沒辦法讓更多飛機航行。

報告指出，推升機票價格上漲的主要因素還包括薪資調高、員工短缺，尤其是北美持續存在勞工糾紛，而且在地緣政治持續緊張之際，燃料成本高昂。除此外，航空公司持續加收新的附加費用，而廉價航空則花錢投資於機場休息室、更舒適的座椅等昂貴的額外設施。

歐亞航線可能會見到經濟艙票價上漲6.6%、商務艙上漲8.2%，主要是與避開俄羅斯領空、供應受限、以及多家歐洲航空業者撤出中國市場等因素導致成本上揚有關。

澳洲機票漲價幅度預料是最大的，尤其是國內航線。隨著澳洲國內較小的航空業者Rex和Bonza倒閉，澳洲航空與維珍澳洲航空準備鞏固在當地市場的雙寡占地位。

Amex GBT專業服務高級副總裁特哈多（Gerardo Tejado）表示，儘管全球機票價格漲幅趨緩，但仰賴航空差旅的企業將面臨「新現實」，因為隨著航空公司尋求獲得更多營收，預料航空公司會秉持著強硬的協商立場。