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孤獨死一個月有多臭？ 清理往生處看見許多遺憾

記者吳淑君、雷光涵／專題即時報導
特殊清理業者穿著全身防護衣及口罩，在除臭工作後進入屋內。將往生者留下的衣物與用品逐一清除，並進行打掃工作。(記者杜建重／攝影 )
特殊清理業者穿著全身防護衣及口罩，在除臭工作後進入屋內。將往生者留下的衣物與用品逐一清除，並進行打掃工作。(記者杜建重／攝影 )

台灣一名租屋獨居的老陳，多日沒出門，鄰居聞到惡臭通知房東，房東破門才發現老陳已氣絕多日，屍體腐敗，屍水橫流，聯絡他的家人來處理後事，數十年不見的兒子，丟下一句「干我屁事！」甩身不管，房東欲哭無淚。

找上特殊清理業的案子都十萬火急，誰都受不了屍體腐爛惡臭，到底有多臭？

「做工的人」暢銷作家林立青培訓無家者，從事洗地以及遺屋清理等工作，他形容，把鼻子靠近死老鼠就是孤獨死一個月味道，人的體重是老鼠二百倍，臭味也要放大二百倍。

遺體被發現的時間拖愈久，對房屋傷害愈大，在日本，曾有屍液從地板滴進樓下的屋內，鄰居不得不搬到旅館住幾周，也有鄰居家的物品、家具被屍臭薰染，最後搬家，在台灣，情況也一樣，屍臭味讓鄰居苦不堪言。

特殊清理業者盧拉拉說，這九年來從接案頻率，可明顯感受淡旺季。比較忙的時候是夏天，冬天寒流過後也會有一波，因天冷門窗緊閉，被發現的時間會比較晚。淡季就是過年，這是團圓大日子交際往來多；不過，林立青說，現在淡季也不淡了。

盧拉拉認為死亡是最後和解的機會，他清理時都會留意往生者的「重要遺物」，有個家屬告知爸爸早年家暴離家，沒什麼好留戀的。他找到資料說明爸爸施暴那段時間面臨重大經濟壓力，留在身邊的相冊代表他很掛念孩子，家屬一看崩潰大哭。

看了那麼多遺憾，盧拉拉說，「如果能生前和解更好！」

特殊清理業者打掃往生者的租屋處，清出遺物後，打包放在樓梯口。(記者杜建重／攝影 ...
特殊清理業者打掃往生者的租屋處，清出遺物後，打包放在樓梯口。(記者杜建重／攝影 )

房東 家暴

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