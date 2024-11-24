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「魔法壞女巫」北美票房奪冠「神鬼戰士2」第二名

中新社／洛杉磯24日電
辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎項。（圖／UIP提供）
辛西婭艾利沃（右）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎項。（圖／UIP提供）

「魔法壞女巫」（Wicked）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，並以約1.14億美元贏得2024年迄今第三大北美首映周末票房成績。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月24日的電影市場數據，20部影片北美周末票房（11月22日至24日）報收約2.04億美元，較前一周末飈升逾192%，創今年北美周末票房最大漲幅。

以「魔法壞女巫」領銜，「神鬼戰士2」（Gladiator II）和「上帝的間諜」（暫譯，Bonhoeffer：Pastor. Spy. Assassin.）等22日亮相的三部新片衝入最新一期北美周末票房十強。

辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎...
辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在「魔法壞女巫」的精采表演，有望角逐年底金球獎各大獎項。（圖／UIP提供）

「魔法壞女巫」改編自百老匯同名音樂劇，由華裔導演朱浩偉執導。這部奇幻歌舞愛情片以約1.14億美元首映周末票房雄霸榜首，撐起該統計周期北美總票房半壁江山。這也是今年排名第三位的開畫票房佳績，僅次於漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool& Wolverine）和皮克斯動畫工作室力作「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）。加上佔比約三成的北美以外市場，「魔法壞女巫」總票房已迅速達到約1.64億美元。其開畫口碑亦可圈可點，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分73、爛番茄新鮮度90%（261評），CinemaScore打分為A。

動作冒險劇情片「神鬼戰士2」以約5550萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍。第一部「神鬼戰士」2000年面世，不僅收獲約4.66億美元全球票房，還贏得奧斯卡最佳影片、最佳男主角和最佳視覺效果等獎項。時隔24年推出新作，開畫反響為IMDb評分7.0、MTC評分63、爛番茄新鮮度71%（283評），CinemaScore打分為B，略遜於前作。 

「上帝的間諜」以約512萬美元首映周末票房登上榜單第4位。這部美國天使影業推出的驚悚劇情片獲IMDb評分7.2、爛番茄新鮮度59%（27評），CinemaScore打分為A。 

在新片衝擊下，奇幻動作喜劇片「紅色一號」（Red One）第二個上映周末票房環比下跌58.6%，以約1329萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。該片北美票房現約5291萬美元、總票房約1.17億美元。 

「神鬼戰士II」動作設計和場景受到許多影評人肯定。（取材自IMDb）
「神鬼戰士II」動作設計和場景受到許多影評人肯定。（取材自IMDb）

「猛毒最終章：最後一舞」（Venom：The Last Dance）則以約400萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第5位。上映滿月之際，這部漫威科幻驚悚動作片北美票房約1.34億美元、全球票房約4.56億美元，超越奇幻恐怖喜劇片「陰間大法師」（Beetlejuice Beetlejuice）升至2024年全球票房榜第7位，料已達到該片在年度榜單的最高排名。 

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