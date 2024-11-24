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敢嘗試嗎？日本Lawson將賣「喝的美乃滋」驚人熱量曝光

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
本超商將開賣「可以喝的美乃滋」。（取材自LAWSON官網）
本超商將開賣「可以喝的美乃滋」。（取材自LAWSON官網）

日本超商不時會開賣特別的奇葩商品，讓民眾逛超商時忍不住好奇購買。日本Lawson羅森超商近日就宣布，26日將試賣「可以喝的美乃滋」，1瓶熱量只有79卡路里。消息一出，讓許多網友相當震撼，直呼「一定要買來喝喝看」。

日本羅森超商22日宣布，為了滿足全球美乃滋迷的期待，26日將推出新產品「可以喝的美乃滋」（飲むマヨ）。一瓶售價為198日圓（約1.2美元）。事實上，商品雖然取名為「美乃滋」，但其實是一款創新冷飲，重現出美乃滋的酸味與有層次的口感，但熱量只有79大卡。外包裝也特別註明「這不是美乃滋」。

美乃滋是深受日本人喜愛的調味料之一，甚至有熱愛美乃滋的「mayola（マヨラー，美乃滋愛好者）」會隨身攜帶美乃滋移動。因此這款飲料的消息一出，立刻在社群媒體引發討論。許多網友直呼「味道太令人好奇了」、「感覺可以搭配炸雞塊一起吃」、「美乃滋本來就是用來喝的」、「這是今年最狂的超商新品」。

但也有許多網友搖頭指出「太噁心了，感覺熱量很高」、「我沒有勇氣嚐試」、「愚人節還沒到吧」、「感覺對健康很不好」。

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