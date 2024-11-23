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梅西穿的足球鞋來自台灣製鞋廠 出貨量已回到疫前水準

中央社／台北24日電
阿根廷足球明星梅西19日披國家隊戰袍，出戰世界盃南美洲資格賽。(路透)
阿根廷足球明星梅西19日披國家隊戰袍，出戰世界盃南美洲資格賽。(路透)

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）2023年轉戰美國職業足球大聯盟邁阿密國際，帶領球隊谷底翻身，以足球為主的台灣製鞋廠志強-KY主管表示，這是近年來足球市場比較熱絡的原因；在今年歐洲國家盃結束後，現在大家最期待的是2026年世界盃足球賽。

阿根廷球王梅西2023年離開法甲的巴黎聖日耳曼，轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際，除了於美國當地掀起熱潮外，他幫助墊底球隊拿下北美聯賽盃冠軍，更創造足球界的新話題。

今年的歐洲盃足球賽之後，2026年又有世足賽，是足球迷殷切期待的超級大戲。而長期耕耘足球領域的愛迪達（adidas）足球鞋熱銷，也為台灣足球鞋代工廠志強-KY、來億-KY帶來商機。

志強-KY指出，2023年是足球市場的轉折點。從梅西2023年赴美國踢足球，足球市場更加熱絡；接著是2023年女子世足賽，以及2024年夏天的歐洲盃及巴黎奧運，運動明星動向成為市場焦點，接連的運動賽事讓足球鞋市場熱度不墜。而今年最熱門的足球鞋是adidas的F50，就是梅西穿的那一雙。

志強-KY表示，adidas的F50足球鞋系列是志強開發的，也生產每一個等級的此款足球鞋。

志強-KY表示，現在大家最期待的是2026年的世足賽，將由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，為史上首次由3個國家主辦的世足賽。

志強-KY解釋，就算這幾年製鞋業不斷出現去庫存的壓力，但足球鞋受到的影響比較小，今年預計要出貨1900萬雙，幾乎回到疫情前的水準。

產品組合部分，志強-KY說明，疫情時包括足球鞋、棒球鞋、美式足球鞋、戶外鞋、跑鞋等專業運動鞋，與休閒鞋的營收占比差不多各占5成；現在卻達到85%比15%，且專業運動鞋當中，足球鞋維持占比約6至7成左右，戶外鞋跟跑鞋也成長不少。

業者認為，迎接2026年世足賽商機，製鞋業看好提前接單效應，若搭配職業足壇賽事，可望使足球鞋產業熱度自2023年延續到2026年。

足球 梅西 疫情

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