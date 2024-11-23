睡機場不痛苦了 全球十大轉機或延誤旅客最友善機場

荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場在歐洲是交通重要樞紐，設置五個專用免費休息區。(路透)

碰到漫長等待轉機或班機意外延誤，一待多個小時，是許多旅客最害怕的事之一。澳洲床墊公司OneBed最近做研究，排出前十大對這類遊客最友善的機場，其中中國成都天府、北京首都兩國際機場上榜，中國有兩個為最多，美國僅佛州 奧蘭多國際機場上榜，排名第四。

今日美國報(USA Today)報導，事實證明並非所有機場對於打發漫長等待時間的旅客，都給同樣待遇。OneBed針對按流量來算的乘客密度、機場大小、專用休息區數目、好不好睡覺等級，由旅客來排定全球對轉機、誤點乘客最友善的機場。

第十名是荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場(Amsterdam Airport Schiphol)，該機場在歐洲是交通重要樞紐，設置五個專用免費休息區。

第九名是土耳其伊斯坦堡機場(Istanbul Airport)。在十個對等待轉機或班機意外延誤乘客最友善的機場中，雖然最繁忙，但提供三個免費休息區，旅客給它好的排名，是因為很好入睡。

第八名是加拿大多倫多皮爾遜國際機場(Toronto Pearson International Airport)，它在加國雖然最繁忙，但對想休息的旅客依然相對舒適，這要拜機場乘客密度中等所賜；只是供打瞌睡專用的區域只兩個。

第七名是中國成都天府國際機場。該機場在榜上號稱乘客密度最低，而格局廣闊，旅客大有機會找到安靜地點休息。

中國成都天府國際機場格局廣闊，旅客容易找到安靜地點休息。(新華社)

第六名是北京首都國際機場。它在榜上雖然乘客密度最高，但仍有五個休息區，供旅客度過漫長的轉機、待機時光。

第五名是泰國蘇凡納布國際機場，又稱新曼谷國際機場(New Bangkok International Airport)，它是泰國主要機場，所以旅客很多，機場繁忙。雖然如此仍設有三個免費休息區，在旅客評價容易入睡方面，排名很高。

第四名是佛州奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)，是美國唯一登榜機場，主要是旅客密度低。

佛州奧蘭多國際機場旅客密度低。(美聯社)

第三名是德國法蘭克福機場(Frankfurt Airport)，它在德國是出了名的最繁忙交通樞紐，但有六個專設區域，供旅客找地方休息。

第二名是印尼蘇卡諾-哈達國際機場(Soekarno–Hatta International Airport)，提供七個休息區供旅客選擇，在榜上排名第二多。

第一名是南韓仁川國際機場(Seoul Incheon International Airport)，有八個休息區，乘客密度又低；在等待轉機或待機時間很長，想找個地方休息的旅客當中，排行首位。