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蛋捲冰淇淋不算冰淇淋 麥當勞冰品你不知道的十件事

世界新聞網／輯
麥當勞冰淇淋的十個冷知識。麥當勞示意圖。(美聯社)
麥當勞冰淇淋的十個冷知識。麥當勞示意圖。(美聯社)

蛋捲冰淇淋和冰炫風一直名列麥當勞的人氣商品，不管大人小孩都喜歡，有一票死忠支持者；不過，其實嚴格來說，蛋捲冰淇淋不能算是冰淇淋，冰炫風也不是美國麥當勞發明的，Takeout網站列出關於麥當勞冰淇淋的十個冷知識，介紹麥當勞冰品不為人知的小秘密。

1. 蛋捲冰淇淋其實不算冰淇淋

蛋捲冰淇淋的確是由牛奶、糖和奶油等冰淇淋的原料製成，但嚴格來說它不算冰淇淋，因為它沒有達到農業部的營養組成標準，該標準要求至少含有10%乳脂的冰品才能算是冰淇淋，而麥當勞的小蛋捲冰淇淋一支200大卡，含有5克脂肪，大支的一支300大卡、8克脂肪，熱量沒有達到標準，不過還算可稱為霜淇淋的「軟冰淇淋」（soft serve），因為其乳脂含量為3至6%。

麥當勞選擇霜淇淋是有原因的，軟冰淇淋通常含有30至70%的空氣，這使其表面更光滑、更有光澤，裝到甜筒或杯子時，看起來很整齊美觀，價錢比較便宜，在較高溫度較慢融化，這也是為什麼很多速食店菜單上的冰淇淋會取模稜兩可的名字如「香草甜筒」，因為它們技術上來說其實是霜淇淋。

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2. 有悄悄換過配方

麥當勞2016年開始要去掉餐點中的人工香料、色素和防腐劑，但冰淇淋沒有人工色素和防腐劑，所以要刪掉的就是人工香料，所幸麥當勞改造後的冰淇淋口味沒有變調，如今蛋捲冰淇淋的成分有牛奶、糖、奶油、玉米糖漿、天然香料、脂肪酸甘油酯(mono-and diglycerides）、纖維素膠（cellulose gum）、關華豆膠（Guar gum）、鹿角菜膠（Carrageenan）和维生素A棕櫚酸酯（vitamin A palmitate）。

3. 各國分店口味各異，融合在地特色

顧客可以在不同國家的麥當勞發現反映在地文化或趨勢的口味，例如日本、越南和泰國有抹茶口味冰炫風，匈牙利有上面鋪草莓乾的開心果聖代、中國有香菜聖代。

4. 蛋捲冰淇淋是香草口味，但沒有香草

麥當勞宣稱移除餐點中的人工香料、色素、防腐劑，這說法不全然對，因為蛋捲冰淇淋的香草味來自香草醛（vanillin）而非香草莢，麥當勞也為此招致一些訴訟。

5. 冰淇淋機常無法運作

冰淇淋機每天需要四小時的自動清潔和消毒，大多數分店在晚上冰淇淋較少被點的時段完成這項工作，但這些機器常在清潔過程中或清潔後顯示錯誤，整個過程就得重新開始，並且很容易延續到隔天。因為機器太常無法運作，還有專門的網頁Mcbroken（https://mcbroken.com/）追蹤哪裡的機器沒在運作。

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6. 法規為了冰淇淋機修法

若冰淇淋機真的壞了，餐廳無法自行修理，因為「數位千禧年著作法」（DMCA），規定只有授權的技術人員才有權繞過軟體的數位鎖修復機器，但安排維修人員極耗時，所幸現在情況已非如此，非營利組織「公共知識」和DIY維修網站iFixit推動分店自己修理的權利。

7. 曾有駭客因為冰淇淋機告過麥當勞

聯邦貿易委員會讓麥當勞成為DMCA的例外可以自己修機器前，一間三人的新創公司Kytch就已想出辦法，他們用程式駭進冰淇淋機製造商的軟體，讓餐廳可以監控軟體並避免問題發生，後來麥當勞公司以電子郵件分店程式有安全隱憂，讓Kytch生意一落千丈，他們一狀告上法院，還發現是製造商慫恿麥當勞發電郵的，Kytch後來也告了麥當勞，要求9億元的賠償。

8. 冰炫風不是美國發明的

是加拿大發明的。1995年，加拿大的加盟商麥克萊恩（Ron McLellan）在巴瑟斯特（Bathurst）和新布倫瑞克（New Brunswick）的門市推出灑有奧利奧餅乾的冰炫風，之後多倫多的門市也跟進，1997年美國的門市才推出。

9. 有些國家的冰淇淋比較不健康

每個國家的配方不同，例如美國的奧利奧冰炫風一份410大卡，含有7克的飽和脂肪和48克的糖，但同樣的奧利奧冰炫風在英國就只有260大卡，6克的飽和脂肪和32克的糖。

10. 不是所有門市都用攪拌機製作冰炫風

澳洲從2015年開始停止使用攪拌機，原因是機器太占位置，所以他們改用手攪拌，這讓顧客憤怒，但不只澳洲，自從美國麥當勞換掉中空的塑膠湯匙後，客人也很擔心他們不用機器攪了，因為過去湯匙是接在機器上攪拌，這讓客人沮喪地覺得美國麥當勞現在不用機器攪拌了。

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