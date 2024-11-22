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愛穿運動衫卻顯得幼稚？ 三穿搭讓妳舒適又不失成熟魅力

世界新聞網／輯
有些品項的衣物不適合40多歲的女性。（取材自pexels.com@Clark Street Mercantile）
有些品項的衣物不適合40多歲的女性。（取材自pexels.com@Clark Street Mercantile）

有時看到廣告、模特兒等等穿搭，往往可能因為覺得好看，自己也想照著同樣服裝依樣畫葫蘆。然而自己適合什麼樣的衣服，其實和每個人的本身條件有關。日本網站「サンキュ！」近來就分析，中年女性應該避免哪些服飾。

1.運動衫

運動衫因為保暖，且比容易打理，在季節交替時非常實用。然而運動衫顧名思義，帶有強烈的運動風格，可能會給人不夠成熟的感覺。建議可以內搭襯衫或高領毛衣，增加層次感。以及選用不過於鮮豔的基本色，避免太過休閒。還有選擇寬鬆版型，以便修飾身形。

2. 連身褲

連身褲在近年來成為熱門品項，也有很多人追求流行，選擇了這個服裝服裝。但若是挑選不當，氣質上容易顯得比較幼稚。建議：搭配精緻的包包、鞋子及飾品，褲管的長度應保持乾淨俐落，並選擇黑色等較為成熟的顏色。如果過於寬鬆，也容易給人散漫的印象，因此選擇尺寸時需要多加注意。

3. 蝴蝶結領襯衫

蝴蝶結襯衫常在正式場合中登場，華麗的設計讓人即使不配飾品，也能吸引大家目光。因為因為風格過於甜美，可能和中年的女性不太搭。可以選擇纖細、材質輕柔的蝴蝶結款式，避免膨脹感。以及搭配深色系，加上中性風的長褲或緊身下裝，營造成熟氣質。

穿搭

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