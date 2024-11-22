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全球最高與最矮女性同框畫面曝 相差逾150公分

編譯徐榆涵／即時報導
全球最高與最矮的女性魯梅薩和喬蒂在英國倫敦相聚喝茶。(路透)
全球最高與最矮的女性魯梅薩和喬蒂在英國倫敦相聚喝茶。(路透)

金氏世界紀錄日前舉行慶祝活動，邀請全球最高與最矮的女性在英國倫敦相聚喝茶，其中最高女性身高逾215公分、最矮女性僅62公分，兩人雖然相差逾150公分，但相處起來相當溫馨融洽。

金氏世界紀錄20日發布聲明，來自土耳其、身高達215.16公分的魯梅薩（Rumeysa Gelgi）與來自印度、身高僅62.8公分的喬蒂（Jyoti Amge），在倫敦薩伏依飯店（Savoy Hotel）相見歡。

魯梅薩表示，兩人雖然身高差距達152公分，但擁有許多共同點，像是都喜歡化妝、護理和珠寶及美甲，由於身高差距，有時很難進行眼神交流，但不影響聊天。

喬蒂補充說，很高興見到同樣是紀錄保持者的魯梅薩。

現年27歲的魯梅薩是來自土耳其的網頁設計師，2021年獲得全球最高女性稱號。由於罹患罕見疾病韋弗綜合症（Weaver Syndrome），導致生長快速且骨骼畸形，是全球第27例病例。此外，魯梅薩也保持全世界擁有最大手的女子紀錄。

至於30歲的喬蒂出生時體型正常，但隨著年齡成長出現異常，她被確診軟骨發育不全的侏儒症，導致身高無法繼續成長，而她還是一名演員，曾在美劇「美國恐怖故事」（American Horror Story）演出。

土耳其 美劇 印度

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