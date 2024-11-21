女性私密處健康竟跟冬天節慶派對多有關？醫師教妳這樣保健

婦科醫師提醒，女性在冬天要特別注意私密處保健。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

時序入冬，除了注意嚴寒天氣可能引發呼吸道疾病外，在寒冷的天氣「跑趴」竟可能會傷害女性私密處；醫生提醒，女性在冬天要注意私密處的健康，多喝水、穿天然材質的內衣褲、飲食均衡，才能確保私密處的健康。

每日郵報（Daily Mail）報導，冬天會讓人洗熱水澡的時間變長、攝取更多酒精和甜點，衣物也變厚，這些都會傷害陰道健康，冬天的冷空氣讓皮膚乾燥，外陰的皮膚也不例外，可能會發癢。

婦科醫師岡特（Jen Gunter）說，陰道內有許多菌群維持平衡數量，讓陰道維持一定的酸鹼值，一年四季都能保持健康狀態，但在溫暖潮濕的環境酸鹼值會下降，特定壞菌就會滋生，導致泌尿道感染或細菌性陰道炎，雖然這兩種疾病不嚴重，但可能有不舒服的副作用如癢、小便時灼熱感或難聞氣味。

營養學家艾德利安（Adrienne Benjamin）說，年底有感恩節及聖誕節 ，冷空氣和各種派對加在一起對陰道的健康會造成傷害，因為衣服一穿多，私密處就容易悶熱及流汗，若穿尼龍、聚酯纖維等不透氣的材質，就容易滋生黴菌和壞菌，因此她建議穿棉質的內褲。

艾德利安說，洗澡的清潔用品也要注意，香氛產品也會破壞陰部菌群的平衡，讓陰部的好菌數量下降；此外還有糖份，攝取過多糖分傷害免疫系統，可能會導致念珠菌症，使用抗生素、懷孕也可能患念珠菌症。

不過，疾病預防及管制中心說，糖份是否導致念珠菌症，醫界的研究不多，這個關聯仍不能下斷言，有人認為這只發生在糖尿病人身上，德州的婦產科醫師巴托斯（Heather Bartos）說，一般人吃甜食時無須太擔心，參加派對時可以放心吃薑餅。

哈佛醫學院指出，多喝水也能預防陰道感染，而攝取過多酒精會流失水分，傷害健康，多喝水有助於器官正常運作，讓皮膚也能在冬季不會太乾燥。