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12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

世界新聞網／輯
有些星座不會放棄自我原則。（取材自unsplash.com＠David Gor）
有些星座不會放棄自我原則。（取材自unsplash.com＠David Gor）

碰到和他人意見不同時，有的人可能會擺出相當堅決的態度，認為自己是正確的。也有人退一步海闊天空，願意做出讓步。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行每個星座在意見不同時，誰最容易堅持己見。

第12名 雙魚座

雙魚座總是如水中的魚一般隨波逐流，容易被他人的想法影響。

第11名 處女座

處女座雖然有自己的考量，但他們更重視環境與現實需求，作出最恰當的決定。

第10名 雙子座

雙子座看似靈活多變，其實更像是根據心情與當下的狀態，展現出自己的意見。

第9名 射手座

射手座重視原則，但這些原則卻時常變動，很難讓人感覺到穩定。

第8名 天秤座

天秤座看似能和人圓融相處，但這份和善的背後，其實有著心中的堅持。

第7名 天蠍座

天蠍座的原則不明顯，他們擅長隱藏自己的想法，暗中計劃並堅持自己的方向。

第6名 巨蟹座

巨蟹座做事常訴諸情感，憑感覺判斷喜歡還是討厭，而非純理性考量。

第5名 獅子座

獅子座重視自尊，大原則也是如此。因此他們的堅持，更多是為了爭面子。

第4名 摩羯座

摩羯座相信堅持原則，是實現理想的重要條件。因此他們會以冷靜、踏實的態度，堅守自己的目標。

第3名 金牛座

金牛座是12星座中最具「堅持」特質的星座之一。他們對決定的事情十分執著，幾乎無法改變。這種穩定和執著，讓人覺得他們相當可靠。無論是生活還是人際關係，他們都展現出對原則的無比忠誠。

第2名 牡羊座

牡羊座充滿鬥志，堅信要成為贏家，就得貫徹原則。他們無法接受失敗，捨棄原則對他們而言就等於認輸。因此，無論面對多大阻礙，他們都會用自己的方式堅持到底。

第1名 水瓶座

水瓶座深信「別人是別人，我是我」。他們尊重他人的意見，但不會因此改變自我。同時，他們也不會強迫別人接受自己的理念。但若有人試圖挑戰他們的原則，水瓶座會迅速展現強烈的態度，堅守自己的立場反擊到底。

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