開關次數、擺在哪都有差 讓冰箱更省電的五個小技巧

一些小技巧能讓冰箱更省電。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

通貨膨脹 、萬物飛漲的年代，生活中當然是能省就省。好比家家戶戶都有的冰箱，或許在使用時，都會控制開關時間長度、頻率，希望能夠盡量節省電費。日本媒體「grape」列出幾個小技巧，能夠讓冰箱用起來更省電。

1.開關次數能少則少

一旦打開了冰箱門，就會讓內部的冷空氣跑到室外。而要恢復溫度，就得消耗多於電力，因此該盡量避免多次開關冰箱門。

2.根據氣溫調整強弱

好比說在炎熱的夏天，或許會把冰箱功率調成「中」，但在天氣比較冷的冬天，就能考慮改成「弱」。

3.不要塞得太滿

如果冰箱內塞太多食物，會導致冷空氣循環變糟，讓冰箱得耗費更多電力降溫。此外，塞太多東西，平常開冰箱要找時也不方便，間接導致開啟冰箱的時間容易過長。

4.把熱騰騰的食物直接丟冰箱

若是食物還很燙就放冰箱，就會讓冰箱的整體溫度上升，得耗費更多功率降溫，也可能會對周邊食品造成影響。

5.冰箱不要貼緊牆壁

冰箱在運作過程中，會將熱氣往外釋放。但如果冰箱跟牆壁靠得太緊，就會變得難以散熱，消耗多餘電力。因此在擺放時，應參考廠商說明書，謹慎挑選適合的位置。