美食網紅給滿分 麥當勞季節限定「佳節派」重磅回歸

TikTok美食網紅分享他們買到麥當勞季節限定的佳節派影片。(翻攝 TikTok )

受到粉絲喜愛的麥當勞 「佳節派」（Holiday Pie）宣告回歸，15日開始全美部分城市的麥當勞開賣，多層餅皮包覆香醇滑膩口感的卡士達餡，讓已經買到這款季節限定甜點的網紅大讚這是麥當勞所有的派裡最好吃的，值得滿分高分。

今日美國（USA Today）報導，佳節派販售的城市有華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯、密蘇里州聖路易、紐約州紐約市、俄亥俄州克里夫蘭、田納西州曼菲斯、德州達拉斯，但其他地區也可能販售，消費者可在麥當勞APP上查詢距離最近的店是否有販售。

佳節派是在1999年首度推出，至此之後變成假期間的特色商品，由麥當勞粉絲架設的非官方網站指出，1999年推出佳節派是為了替動畫片「玩具總動員2」宣傳。

根據麥當勞官網，佳節派內層是奶油口感的滑順卡士達餡，外層有多層次的奶油香味餅皮，淋上糖霜後再撒上彩色糖粒，一份熱量是260大卡，數量有限，售完為止。

TikTok 美食網紅Jas and Kam Food Reviews上傳他們買到佳節派的影片，他們說佳節派很好吃，內餡讓他們想到夾心餅乾。

另一位TikTok美食網紅「@bootlegfoodreview」也分享買到佳節派的影片，他說這次不評論，而是要提醒大家佳節派又開賣了趕快去買，這是麥當勞推出過的派中最好吃的，他甚至給出滿分的高分。