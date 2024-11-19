15個明年不要去的旅遊地點 熱門海島居首、2日本城市上榜

旅遊出版商Fodor's選出明年不要去旅遊的地點，印尼峇里島名列第一。峇里島示意圖。（取材自pexels.com@Tiff Ng）

很多人已經在計畫明年的出國行程，全球最大的旅遊資訊出版商Fodor's選出15個「2025年不要去的地點」，印尼峇里島名列第一，喜馬拉雅山 、泰國蘇美島也榜上有名。

紐約郵報（New York Post）報導，，Fodor's選出明年「不要去」的地點，名單又細分為「常年不要去」和「開始受觀光 之苦」的地點，理由包括「遊客人潮太多」、「在自身名氣的負擔下開始崩塌」。

Fodor's指出，常年不要去的地點是因為持續被點名但都不見改善，在很多方面越來越糟，入選的地點有：峇里島、蘇美島、喜馬拉雅山，以及巴塞隆納、馬略卡島、威尼斯、加納利群島、里斯本這些當地居民不歡迎遊客的歐洲城市。

開始受歡光之苦的地點則有義大利西西里島的阿格里真托鎮、英屬維京群島、印度喀拉拉邦、日本 的東京和京都、墨西哥哈瓦卡市及蘇格蘭北海岸500號公路（North Coast 500）。

報導指出，峇里島過多的觀光客製造了「塑膠危機」，曾經美好純淨的海灘現在都被成堆垃圾掩埋，當地的旅遊業和觀光業陷入脆弱的惡性循環中，因為經濟仰賴旅遊業，但旅遊業又是因為當地美景才得以蓬勃。

蘇美島一向是旅遊熱門景點，最新一季的影集「白蓮花大飯店」將在泰國取景，Fodor's憂心劇集播出後，對蘇美島也會像前一季對西西里島的影響一樣，帶來更多當地難以消化的人潮。

每年想要攻頂的遊客在喜馬拉雅山上留下大量垃圾，近幾年來，山上的環境品質下降和當地嚮導的工作安全一直都是討論焦點。

今年夏天，巴塞隆納、威尼斯等多個歐洲城市居民因不滿過多的觀光客而爆發抗議潮；里斯本一年四季都是觀光熱點，房價和物價因此被大幅推升，目前里斯本六成的房子供觀光客租住，嚴重衝擊當地房屋市場。

「開始受觀光之苦」的地點共七個，Fodor's說那些地點應該要在情勢崩壞前盡快採取積極行動，那些地方值得花時間和錢拜訪，但也面臨嚴峻挑戰。