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世界最大麥當勞在佛州有吃有玩 這些獨賣商品沒見過

世界新聞網／輯
位於佛州奧蘭多市中心的麥當勞是世界上最大的麥當勞。(翻攝Calfreezy YouTube )
位於佛州奧蘭多市中心的麥當勞是世界上最大的麥當勞。(翻攝Calfreezy YouTube )

麥當勞遍及全球，在很多國家都有店舖，但位於佛羅里達州奧蘭多的一間麥當勞別具特色，不僅是世界上最大的麥當勞，菜單上還有其他麥當勞沒有的品項，店內還有魔術秀、卡拉OK、遊戲機等，讓大人小孩都玩到捨不得走。

Food Republic報導，建於1976年、位於奧蘭多市中心的麥當勞共三層樓，占地1萬9千平方英尺，官方名稱為「世界上最大的娛樂麥當勞」，但大家都稱它為Epic McD。

報導指出，Epic McD的地點靠近環球影城和迪士尼世界，24小時營業，沒有公休日，很多網紅去過該店拍影片朝聖

報導指出，該間麥當勞有兩層樓高的兒童遊戲室，店內還有很多娛樂活動，例如卡拉OK、魔術秀、桌遊，還有一個大魚缸，裡面有很多魚悠游其中。

但那些不是該間麥當勞的唯一特色，其菜單也和其他麥當勞不同，有很多該店的獨賣商品。

報導指出，Epic McD販賣披薩，而且是放進磚窯烤製的窯烤披薩，還有客製化義大利麵，顧客可以自己選擇麵條、醬料和配料，此外還有費城牛肉起司三明治和帕尼尼。早餐時段提供的餐點有比利時鬆餅、煎蛋及火腿乳酪法式吐司。

不只如此，該間麥當勞裡還有麵包店，裡面有好吃的蛋糕，還有冰淇淋櫃，顧客點餐後店員用傳統挖勺舀冰淇淋，而非用機器擠，這些可是在其他麥當勞門市吃不到的。

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