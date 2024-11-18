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巨型高加索牧羊犬鑽不上沙發 哭哭向飼主討抱抱

世界新聞網／輯
巨型狗狗向主人討抱抱。（取材自微博）
巨型狗狗向主人討抱抱。（取材自微博）

高加索牧羊犬（Caucasian Sheepdog）是一種強有力的運動型犬，身形巨大，一名男性飼主家中養了高加索牧羊犬，狗狗因為身形過於龐大，無法舒適地待在沙發上，令狗狗相當苦惱，甚至因此發出低吼聲，需要主人抱抱摸摸才樂意罷休，相當可愛。

高加索牧羊犬護主能力強，60年代在原東德作為邊境巡邏犬沿著柏林牆巡邏，兩德統一後逐漸成為家庭犬。高加索牧羊犬是現存體型最大的犬種，有「犬中之王」的美譽，成年後的體重可達70公斤(154磅)以上，從外表上就一幅生人勿近的模樣，屬於超大型的犬類。

有網友在微博發布一支影片，只見一名男性飼主和高加索牧羊犬一起待在家，狗狗為了趴在沙發上不斷找尋適合的姿勢，奈何於身形太過龐大，實在無法找到舒適的位置，令狗狗無奈的低吼，甚至發出「嗚嗚聲」，期間飼主試圖幫忙狗狗也失敗，最後狗狗只好坐在沙發上，飼主則從背後環抱狗狗，並給予狗狗愛的抱抱，才終於安撫好狗狗的情緒，狗狗吃完零食後總算滿意地躺進被窩中。

貼文網友寫道，「高加索牧羊護衛犬Yogi的日常，雖然長得魁梧，但還是喜歡被抱著摸摸，誰還不是個大寶寶呢？」

其他人留言「無法想像屎能多大坨」、「拉倒吧，這玩意除了每天餵牠那位主人，家裡人都有可能咬，而且凡咬人就是不死不休那種」、「高加索，伯恩山，大丹，古牧，我的夢中情狗」、「暖氣都不能太熱，夏天全天為狗開著空調」、「大號寶寶」、「媽啊好巨大」、「一季空調費很高吧」、「這狗一泡屎就是一隻吉娃娃」、「抱抱會窒息而醒」、「低吼的時候像車子發動了」。

微博 寵物

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