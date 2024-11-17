為聖誕節預熱 「紅色一號」擠下「猛毒3」北美票房奪冠

劉玉玲在「紅色一號」也有許多精采動作戲。(圖／華納兄弟提供)

為聖誕節 預熱的「紅色一號」(Red One)首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月17日的電影市場數據，21部影片北美周末票房(11月15日至17日)報收約7165萬美元，較前一周末增長逾4%。

「聖誕節主題」奇幻動作喜劇片「紅色一號」11月15日上映，以約3407萬美元首映周末票房力拔頭籌，是最新一期北美周末票房排行榜唯一票房過千萬的影片，占該統計周期北美票房近半壁江山。加上占比近六成的北美以外市場，其總票房現約8407萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分34、爛番茄新鮮度33%(120評)，CinemaScore打分為A－。

劉玉玲在「紅色一號」也有許多精采動作戲。(圖／華納兄弟提供)

受新片衝擊和放映影院繼續減少的影響，2024年第5個北美周末票房三連冠「猛毒最終章：最後一舞」(Venom：The Last Dance)以約736萬美元退居本輪排名次席。自10月25日首映以來，這部漫威 旗下的科幻驚悚動作片在北美收穫約1.28億美元；全球票房增至約4.36億美元，超越動作冒險喜劇片「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys：Ride or Die)升至2024年全球票房榜第8位。

另一部「聖誕節主題」電影「史上最棒的聖誕慶典」(暫譯，The Best Christmas Pageant Ever)，儘管第二個上映周末票房環比下跌49.9%，仍以約540萬美元在本期榜單上蟬聯季軍席位。這部奇幻懸疑喜劇片總票房現約1995萬美元。

值得一提的是，11月1日小範圍亮相的喜劇劇情片「跳痛之旅」(A Real Pain)得益於放映影院從兩位數增至四位數，此番周末票房環比大漲680.6%，以約230萬美元從上期榜單第18名躍至本輪排名第9位，成為本期北美周末票房榜唯一排名攀升的影片。

「跳痛之旅」北美開畫反響可圈可點，獲IMDb評分7.5、MTC評分85、爛番茄新鮮度96%(157評)。