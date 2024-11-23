兼差1年只工作3周 29歲藝術家「年收3.6萬」不愁吃穿

一名藝術家凱爾靠一年工作三周的副業維持良好生活品質。圖為示意圖，非新聞當事人。(取材自unsplash@dillydallying)

2021年，全職藝術家凱爾（Kyle Stockford）陷入經濟困頓，決定展開副業維生，「1工作」讓他年收進帳3.6萬美元，更自豪說：「我可以一年工作三周，賺一大筆錢，之後就脫離工作」。

據CNBC報導，2021年凱爾的藝術工作已好幾個月沒能賣出一幅畫，經濟陷入困難的他向哥哥求助，他哥正透過打工網「Taskrabbit」，做些幫忙組宜家（IKEA）家具的工作。

從每小時18元的工作開始接，凱爾發現到最賺錢的類型是「幫人搬家」。現年29歲的他在「Taskrabbit」每小時收98元，開著他的雪弗蘭貨車跑遍波士頓 。

報導指出，大學搬家季是凱爾的工作旺季，光在去（2023）年8月就因此進帳9470元，其它淡季也至少維持在3000至5000元間，2023年收正好超過3.6萬元。

凱爾說：「我還是會繼續做Taskrabbit」。他的雪弗蘭貨車，是在就讀麻州 藝術學院時買下，約在「Taskrabbit」工作1年，他開始對於開著這台車沒賺到錢感到不安。

凱爾搬家一開始每小時收65元，同期還有接些幫忙取貨案件，與此同時他逐漸意識到，「搬家對許多人而言有很大的壓力」。

憶起去年8月，凱爾指出，他幾乎每天都在接搬家工作，隨著經驗累積他也更得心應手，例如幫大學生搬家，要先拿宿舍鑰匙等，根據工作需求，有時還得戴上助手。

縱然副業有淡旺季，不過收入足讓凱爾還能在波士頓學院的美術博物館 ，兼職藝品處理及佈展工作；就只需要這兩份工作，讓他也有時間創作，凱爾說：「我可以一年工作三周，賺一大筆錢，之後就脫離工作」。

副業1年工作3週！29歲男「年收百萬」 爽過藝術家生活

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