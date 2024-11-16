「打撈不到遺體」威州男泛舟裝溺斃 疑與小三私奔躲東歐

威州男子博格瓦特騙過家人，泛舟溺斃詐死，但多日後警方宣布破案，研判他可能潛逃東歐定居。(取自博格瓦特臉書)

威斯康辛州男子博格瓦特(Ryan Borgwardt)今年8月泛舟時傳出溺斃，但警方遍尋屍體不著，深入調查，不久由其他線索發現他似乎早已與一名烏茲別克女子暗通款曲，1月時還從壽險 金中提領37萬5000元。根據種種證據，因此判定他人不但還活著，而且現在可能住在東歐，詐死只是為騙過妻子及其他家人。

美聯社報導，綠湖郡(Green Lake County)警長波多爾(Mark Podoll)表示，道奇 郡(Dodge County)警長辦公室8月12日通知該局，說博格瓦特去綠湖泛舟，員警後來在湖上找到他翻覆的獨木舟，以及繫在舟上的救生衣，該區水深超過200呎，另位釣客後來找到博格瓦特的釣竿。

調查人員曾推測博格瓦特的獨木舟傾覆，而他沒穿救生衣，搜尋他的屍體超過50天，潛水員曾幾次下湖尋找，動用聲納及成像儀，但一無所獲。博格瓦特家屬未放棄希望，四處募款眾籌，繼續搜索，死要見屍。

波多爾所轄的警局10月上旬發現，博格瓦特被報案失蹤當天，加拿大 執法單位曾在他們的數據庫找他的名字。進一步調查發現，博格瓦特曾自述護照遺失或被偷，因此在5月申請新本。但他的家人很輕易就找到他的原始護照。

分析一部筆記型電腦發現的數位線索指出，博格瓦特打算前往歐洲，另試著誤導調查員。

那台筆記型電腦曾換過硬碟，瀏覽器在博格瓦特失蹤當天也清理過；調查人員發現護照圖檔，以及詢問如何把錢搬到外國銀行、他與一名烏茲別克女子的通訊，另發現他1月由壽險保單提出37萬5000元。

波多爾表示，至此該局相信博格瓦特還活著，可能住在東歐；郡警局持續與聯邦、國際執法單位共事，了解他是否犯過任何罪、是否有人在幫他。警長表示，打算就搜尋他「遺體」的相關費用向他求償。

專門打撈溺水遺體單位「布魯斯遺愛」(Bruce's Legacy)負責人柯米坎(Keith Cormican)表示，為搜尋博格瓦特付出的心血「叫人洩氣」，時間本可以用在幫忙其他家庭。