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Netflix「影后」謝盈萱治不孕流鼻血？醫師解答常見迷思

中央社／台北16日電
謝盈萱(右)、楊謹華同台飆戲。(圖／Netflix提供)
謝盈萱(右)、楊謹華同台飆戲。(圖／Netflix提供)

演員謝盈萱在Netflix影集「影后」拼事業與生育，不孕療程中多次流鼻血，讓觀眾看了心疼又疑惑：「這是正常現象嗎？」許多人也擔心菸酒、咖啡、打排卵針時間等恐影響受孕，都是常見迷思。

執業生殖中心醫師黃佩真近日透過新聞稿，破解不孕和備孕迷思，首先「不孕經常是女性的問題？」事實上女性和男性的因素各占40%，剩下20%則是雙方因素或不明原因。

黃佩真解釋，在女性方面，排卵異常、子宮或輸卵管問題較為常見，而男性可能因精子數量不足、活動力低或形態異常導致不孕，建議夫妻共同進行檢查，找出真正的原因。

再來就是菸、酒、咖啡是否會影響受孕，黃佩真說，菸會降低女性卵巢儲備，增加流產風險，男性吸菸則會影響精子質量；過量飲酒可能干擾生殖荷爾蒙分泌，女性建議每日酒精攝取量不超過一杯。至於咖啡，適量攝取（每天不超過200毫克）不會顯著影響生育，但過量攝取可能干擾胚胎著床。

黃佩真解釋，備孕療程中為何會流鼻血原因，一般療程中使用的排卵針劑與短時間造成的荷爾蒙改變，並不會導致成年女性流鼻血，不過在植入胚胎後，有些個案可能因為使用抗凝血藥物如肝素，導致出血機率增加，發生戲中流鼻血的狀況。

另外，懷孕期間，鼻內黏膜與微血管會容易水腫、充血，有時空氣過度乾燥，打噴嚏、擤鼻涕、甚至是冬天洗澡水過熱，都可能導致懷孕中的女性出現流鼻血症狀。

打排卵針時間會影響受孕也是常見迷思，黃佩真表示，排卵針早、晚施打並不會影響濾泡的成長及藥物的效果，她建議打針的時間可依照個人作息，選擇適當的時段施打，最好是挑心情放鬆、時間充裕時打針，不要因為時間匆忙而漏打、或者沒有妥善保存藥劑，進而影響到療程效果。

然而特殊針劑如破卵針，黃佩真強調，務必按照醫師指定的時間施打。

黃佩真提醒，夫妻若經一年以上規律性生活且無避孕仍未懷孕，應儘早尋求生殖醫師協助，無論是備孕或懷孕，夫妻雙方都應該共同努力，不要讓備孕成為其中一方的責任，雙方保持良好的身心狀態共同努力，寶寶終將會順利到來。

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