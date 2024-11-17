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裝修房屋時首重屋頂 能增值並抵抗極端氣候

世界新聞網／輯
專家建議專修房屋時，首要考量屋頂。圖為今年颶風米爾頓強襲佛州，一處民宅屋頂被吹垮，家中財物損失嚴重。(美聯社)
專家建議專修房屋時，首要考量屋頂。圖為今年颶風米爾頓強襲佛州，一處民宅屋頂被吹垮，家中財物損失嚴重。(美聯社)

計畫翻修或重新裝潢房子時，專家建議以屋頂為主，絕對有很高的投資報酬率，因為新的屋頂能讓房子增值、100%回收成本，還能保護房屋受到極端氣候的侵害，讓屋主不會有高額維修費還能減少保險費用；在易受極端氣候肆虐的地區，屋主甚至被建議裝設強化屋頂（Fortified roof）。

今日美國（USA Today）報導，商業和家庭安全保險協會（IBHS）指出，很多時候，在致災性天氣事件造成的保險財產損失總額中，七成至九成和屋頂損壞相關。

要建構一個好的屋頂可以思考以下元素：

1. 襯墊材質：這是屋頂板和外屋頂之間的隔層，用來防止水氣進入。

2. 外屋頂：瀝青是最受歡迎的材質，因為便宜又好裝，其他材質包括金屬、石板、赤陶、太陽能板等，選擇時可以考量預算、屋頂大小等。

3. 保固期：保固期越長越好。

4. 安裝方式：通常這不是考量的點，但隨著強化的安裝方法成為劇烈氣候下保護房屋的更可靠方式，越來越多人會在意屋頂安裝方法。

根據IBHS，強化屋頂有更牢固的邊緣，可以降低風吹進的機會，避免屋頂被吹掀，還有密封的平台，當外屋頂被吹掀時水不會滲入，還有更牢固的釘子讓平台可以緊附在房屋上。

阿拉巴馬州的Apex屋頂首席營運長艾琳（Erin Shields）說，強化屋頂安裝法能確保屋頂板和外屋頂能在強風下牢牢待在房子上，而強化屋頂和傳統屋頂材料類似，強化屋頂貴在安裝的工錢，但成本不高，根據屋頂材質多1千至5千元，再加上認證費4百至6百元；強化屋頂需獲得IBHS認證，獲認證後每五年要重新取得認證。

阿拉巴馬州房屋驗收公司Knockout Inspections負責人納森（Nathan Lippincott）說，颶風莎莉2020年侵襲阿拉巴馬州時，該州有1萬6千棟房屋有強化屋頂，當時只有4百戶提出索賠，其中有些是因為被傾倒的樹壓垮等原因，現在阿拉巴馬州有強化屋頂的房屋有5萬棟。

報導指出，很多州和保險公司提供裝設強化屋頂的誘因；非營利的私人風險管理協會（Private Risk Management Association）執行董事黛安（Diane Delaney）說，她相信未來會有更多州和保險公司對裝強化屋頂提供折扣，因此這對屋主來說並不是壞事。

若想安裝強化屋頂，可在「強化房屋」網站找到合格的施作者和評估員，要慎防相關詐騙，屋頂裝修詐騙最容易發生在颶風侵襲後，歹徒會在災區四處閒晃，向受災戶稱自己的公司在附近修理屋頂或恰好經過，他能提供免費評估或現場直接維修，但當你提出問題時，他的回答說辭含糊。

根據商業改進局（Better Business Bureau）的報告，2015至2022年，房屋裝修詐騙案中佔比最多的和屋頂修理相關，佔約15%。

保險 颶風 房地產

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