水豚遇上小金毛不淡定了 狂被熱情「鑽肚」氣炸

水豚與小金毛的互動非常可愛。（取材自微博）

水豚是相當溫馴的動物，情緒非常穩定，相反的許多小狗個性則多是活潑好動，當水豚遇上黃金獵犬，可說是兩種極端的個性遇上彼此，只見平時淡定的水豚也被小金毛逗到煩得受不了，網友笑稱「看過卡皮巴拉動作最大的一次」。

一名網友在微博 發布一支影片，影片中有一隻水豚及一隻小金毛，只見小金毛非常熱情地在水豚身上蹭來蹭去，還繞著水豚轉圈圈，不時向水豚靠著撒嬌，一向情緒穩定的水豚也受不了，不斷擺弄身體，希望能阻止小金毛，原PO笑稱「連情緒穩定的水豚也受不了熱情的小金毛」。

其他人留言「看到卡皮巴拉動作最大的一次」、「小狗跳了一段激情桑巴」、「狗狗：這是什麼這是什麼這是什麼？」、「底盤本來就低了，還要往人家肚子下面鑽」、「卡皮巴拉都氣的炸毛了」、「寶寶怎麼往別人肚子下鑽，萌萌的」、「第一次看見卡皮巴拉這麼不穩定」、「卡皮巴拉：我是真煩」。

還有人留言「卡皮巴拉說狗巴拉我」、「被熱情到融化了」、「豚：這孩子真鬧騰」、「你都要把人家拱起來了小雞毛」、「怎麼從人家肚子底下鑽出去」、「雞毛:這是什麼？卡皮巴拉！我拱我拱我拱我拱我拱我拱」、「我看到我老婆也這樣」。

黃金獵犬作為一種從水獵犬雜交培育出來的犬種，金毛獵犬熱愛游泳，而且聰明溫順，很容易接受基本或高級服從標準的訓練。牠們是一種長皮毛的品種，內層厚實，可在戶外提供足夠的溫暖。