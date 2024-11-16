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天冷衣服多也要注意搭配 容易踩地雷的三種下半身服飾

世界新聞網／輯
秋冬穿著有一些NG搭配要注意。示意圖。（取材自pexels.com@Antoni Shkraba）
秋冬穿著有一些NG搭配要注意。示意圖。（取材自pexels.com@Antoni Shkraba）

天氣進入秋冬、氣溫下降，平時都得多添幾件衣服保暖，這也代表在衣物的搭配上，能有更多的選擇，但如果沒有穿搭好，就會影響到外觀。日本媒體「サンキュ！」近來就分享這時期在穿著裙褲類服飾上，有哪些NG的眉角需要注意。

1.過短的長褲

市面上有一些長褲，長度也許會設計成不到腳踝的部分，雖然穿起來很方便，也不太需要修改，但容易讓雙腿顯得粗短，特別是緊身設計更要小心，有可能讓上半身顯得過於突兀。最好盡量選擇九分褲或更長的褲子，且避免過於緊貼才好。

2.燈芯絨長褲

燈芯絨長褲是秋冬常見的單品，相當保暖受到各年齡層喜愛。然而若是搭配不當，就可能因為厚實的材質，讓下半身看起來臃腫。可以選擇不強調大腿和臀部的寬鬆版型，挑選白色等較不膨脹的顏色，以及避免搭配如如雪靴的厚重鞋子款式。

3.百褶裙

百褶裙似乎永不退流行，簡單搭配便能展現女性氣質。然而，若是裙款不符合穿著者的體型，容易讓下半身顯得臃腫。應避免褶皺太大的款式，否則容易顯得幼稚。並選擇柔軟的材質，塑造縱向線條。若想遮掩腹部的話，可以挑選褶皺較細緻的款式。

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