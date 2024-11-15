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愈老愈開心星座 天秤轉型氣質潮人、這星座受後輩尊敬超自豪

世界新聞網／輯
有的星座隨著年歲增長反而過得更開心。（取材自unsplash.com＠Ravi Patel）
有的星座隨著年歲增長反而過得更開心。（取材自unsplash.com＠Ravi Patel）

有些人害怕長了年紀，只會慢慢變得年老色衰。但也有人即使長了年歲，也像是老頑童般，充分享受高齡生活。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，誰是愈老愈能獲得樂趣的人。

第12名 處女座

處女座一心想要保持苗條和年輕，如果無法對抗衰老，只會感到失望。

第11名 牡羊座

牡羊座渴望活力四射的生活，但卻無法避免蒼老帶來的影響。

第10名 射手座

射手座的特點是充滿活力與朝氣，但隨著年齡增長，體力減退，讓他們不得不懷念自己的年輕時期。

第9名 雙子座

雙子座愛追求流行，內心總是保持年輕，但難免還是會和真正的年輕人有所代溝。

第8名 雙魚座

雙魚座偏愛依賴別人，但隨著年齡增長，反而成為他人依賴的對象，讓他們感到有壓力。

第7名 獅子座

獅子座隨著年齡增長，逐漸被賦予更多責任，但他們更希望保持輕鬆自在的生活。

第6名 水瓶座

水瓶座對新事物充滿好奇，活得愈久，他們的興趣範圍也愈來愈廣，享受豐富的人生。

第5名 天蠍座

天蠍座隨著年齡增長而越來越成熟，並享受大人之間的感情，不斷發掘自己的新魅力。

第4名 巨蟹座

巨蟹座喜愛照顧他人，變得年長後，照顧他人的機會也越來越多，讓他們感到十分充實。

第3名 金牛座

金牛座喜歡穩定儲蓄，因此在積年累月後，薪水上升且存款也愈來愈多，讓他們時常打開存摺欣賞逐漸增加的數字，甚至期待未來進行房地產投資，為老年生活做準備。

第2名 天秤座

天秤座重視時尚，隨著年齡增長，他們放下了年輕時的可愛裝扮，轉型為成熟幽雅的風格。憑藉卓越的平衡感，他們打造出適合自己年齡的魅力造型，成為人們心中的資深潮人。

第1名 摩羯座

摩羯座擁有強烈的責任感，且在事業上有優秀表現。隨著年齡增長，職位逐漸提升，還能受到後輩的尊敬。當後輩請教工作上的問題時，摩羯座會因此感到自豪，覺得受到依賴而滿足。

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