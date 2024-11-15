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白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思

世界新聞網／輯
專家說只要蛋是好的，白色的蛋黃是能吃的。蛋示意圖。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）
專家說只要蛋是好的，白色的蛋黃是能吃的。蛋示意圖。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

白色的蛋黃能吃嗎？專家的答案是「可以」，因為那和母雞吃的食物有關，而對於吃蛋有些人會有迷思，認為蛋黃顏色越深越營養，也有人認為棕色蛋殼的蛋更營養，專家也給出答案：這兩個觀念都不對。

Food Republic報導，如果一顆蛋的品質是好的，無論是白色還是淺黃色的蛋黃就都能吃，因為那和母雞吃的食物有關，母雞飼料裡的色素越少，蛋黃的顏色就越淺。

報導指出，淺黃色或白色的蛋黃通常來自吃小麥、白玉米和高粱的母雞，北美的蛋通常是黃色蛋黃，因為母雞的飼料是玉米和苜蓿草，而吃含有較多紅色素的類胡蘿蔔素的食物的放養雞，下的蛋黃是深黃色甚至橘色。

有些人認為蛋黃顏色越深越營養，口味也不同，但其實不盡然。有些母雞的飼料加入高量的維他命D或ω-3脂肪酸來強化蛋，但這不常見。美國人喜歡黃金色或黃色的蛋黃，因此餐點中的蛋黃有時候會添加色素讓蛋黃看起來更黃；至於蛋黃顏色越深是否越好吃，這沒有任何證明，每個人口味不同。

市面上的蛋有棕色和白色的蛋殼，棕色的蛋殼通常被認為更有營養，這觀念是不對的，蛋的營養取決於母雞的食物和蛋的大小，有些品種的雞下的蛋就是比較大。母雞吃的維他命和營養素越多，蛋就越健康，越大的蛋含有的熱量和蛋白質就越多。

此外，有些人認為蛋的蛋白質只來自蛋白，其實蛋黃也有，一顆蛋中有約43%的蛋白質來自蛋黃。

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