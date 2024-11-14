我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

AI一家親？Google Gemini應用程式正式在iPhone上推出

記者黃筱晴／即時報導
使用者可以透過Gemini將文字快速轉化成圖像。(Google提供)
使用者可以透過Gemini將文字快速轉化成圖像。(Google提供)

Google宣布在iPhone上推出專屬設計的Google Gemini應用程式，現在透過App Store即可免費下載，讓你在iPhone上也能使用Google的個人AI助理。

iPhone用戶下載Google Gemini應用程式，連結個人Google帳號之後，即可開始使用各種特色功能。除了幫忙回覆電子郵件或簡訊、進行重點摘要，大家最常用的肯定還是問問題尋求解答，但Gemini還可以讓學習更有效率，遇到任何學科上的問題也可以向Gemini提問，並獲得量身打造的學習計畫。Gemini還能根據你的學習風格，提供逐步的指導，甚至可以透過測驗來測試你的學習成果。例如，你可以上傳一張複雜的圖表，讓Gemini針對圖表內容進行測驗，加深你的理解。

也可以從「擴充功能」中設定Gemini與各種常用的Google應用程式串連，如此一來，Gemini可以在單一對話中，從YouTube、Google地圖、Gmail、日曆等應用程式中找到並顯示相關資訊。比如打造出國計劃時，可以透過Gemini提供出遊的交通行程、吃喝購物建議。另外，現在也有越來越多人用Gemini進行圖像生成，使用的是Google目前最高品質的圖像生成模型Imagen 3，可以快速將你的文字描述轉化為精美的AI圖像，將腦中創意快速變成實際的畫面。

雖然Gemini Live目前還不支援中文，但已有包括英文、日文、法文等超過40種語言可以使用，如果你平常慣用的手機系統語言有支援Gemini Live，你也可以像與真人對話一樣與Gemini互動、提問，無論是想練習面試技巧、尋找旅遊景點的靈感，或是腦力激盪創意點子，Gemini Live都能立即回應你，還可以從10種不同語調風格、性別的聲音中選擇自己喜歡的Gemini語音進行對談。

Google Gemini應用程式正式在iPhone上推出。(Google提供)
Google Gemini應用程式正式在iPhone上推出。(Google提供)

Google iPhone AI

上一則

口感像鮮奶油乳酪 「脫水優格」為何在TikTok爆紅

下一則

張忠謀發表自傳下冊 回顧在美德儀歲月、台積電是最重要且成功工作

延伸閱讀

叫陣Google 歐搜尋引擎結盟 拚明年在法國上線

叫陣Google 歐搜尋引擎結盟 拚明年在法國上線
iPhone用戶注意 App恐偷偷記錄你行蹤 學3招護隱私

iPhone用戶注意 App恐偷偷記錄你行蹤 學3招護隱私
唱歌、拆字、玩遊戲… Google工程師學華語妙趣橫生

唱歌、拆字、玩遊戲… Google工程師學華語妙趣橫生
北加州華語文中心與Google二度攜手合作華語課程

北加州華語文中心與Google二度攜手合作華語課程

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋