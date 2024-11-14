口感像鮮奶油乳酪 「脫水優格」為何在TikTok爆紅

脫水優格近期在TikTok上爆紅，成為Z世代爭相製作的食品。(翻攝TikTok @mburkez)

脫水優格（Dry yogurt）近期在TikTok 上爆紅，平台上已經累積成千上百則相關影片，不少網紅也拍攝分享自己製作和吃的過程或心得，最高的觀看數甚至累積破千萬，引發許多Z世代爭相製作和試吃。

每日郵報（Daily Mail）報導，從醃黃瓜、奶油盤（butter board）到脫水優格，TikTok似乎每一陣子都會有一個爆紅食物。

報導指出，脫水優格製作方式很簡單，只需要用廚房紙巾包住優格，再拿重物將水份擠出後放置冰箱冷藏48小時，脫水優格就完成了；有網友形容，脫水優格有黏土般的質感，保有其原本的營養和味道。

TikTok網紅蜜雪兒（Michelle Brown）最近拍攝她製作脫水優格的兩支影片總瀏覽數超過2千1百萬次，不過她說她雖然把擠出水份的優格在冰箱裡放了三天仍不夠乾，她認為是因為她用水果口味的優格而非原味，水果添加物可能讓優格有更多水。

蜜雪兒說她做的脫水優格吃起來像鮮奶油乳酪或糖霜，但她不確定自己喜不喜歡這口感，還說若加入水果或麥片會更好吃。

另一位網紅凱麗塔（Kelita Rosita）說她不喜歡優格，所以她用酸奶和杏桃果醬製作，成果令她非常滿意。

Takeout報導，脫水優格的概念來自中東的脫乳清優格（labneh），是將優格中的乳清壓出後製成，再加入中東香料、香草或堅果後食用。