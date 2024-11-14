中古市場買二手衣物 不洗就穿等於穿上「一堆病菌」

到二手衣市場買衣飾，裡頭經常有原衣主的皮膚細菌，要洗滌消毒好再穿，以免生病。示意圖。(路透)

很多精明買家常去中古貨市場買東西，但英國學者指出，買二手衣物來穿等於穿上「一堆病菌」，真要買二手衣物，必須先殺菌得宜才能穿。

每日郵報(Daily Mail)報導，萊斯特大學(University of Leicester)臨床微生物學者傅利斯通(Primrose Freestone)最新報告指出，跳蚤市場買來的二手衣物裡，致病源有細菌、真菌以及病毒，可以導致香港腳到下痢等各式疾病。

傅利斯通論文指出，二手精品衣物的需求量近年明顯上漲，很多消費者認為這樣買時尚衣裳更便宜又環保，但是，衣飾可能存有很多致病原，因此他呼籲買來二手服飾別急著穿上，先消毒好更重要。

人類皮膚天然就被數百萬細菌所包覆，很自然就會轉移到我們穿的衣服。對某人皮膚很正常的菌類，傳到另個人身上可能就會致病。衣飾原主人皮膚微生物群落裡的某些細菌，可能掉在衣物上，出售前沒清洗好，買家穿了可能就會生病。

以往研究便指出，衣服可能藏著幾種傳染病致病原，例如沙門桿菌、大腸桿菌、諾羅病毒及輪狀病毒，導致發燒、嘔吐、下痢，還有真菌而致的香港腳、皮癬。

傅利斯通另指出最近有篇研究發現，巴基斯坦一處二手衣市場出售的衣服，被發現有枯草桿菌以及金黃色葡萄球菌，會傳染皮膚病及血液疾病；此外寄生蟲也會導致皮膚炎、疥瘡。

假如你買來二手衣飾，隨手置於室溫，任何致病病原都能存活幾個月，例如棉質或混紡纖維的衣裳，病菌可存活達90天，若是藏在聚酯纖維裡更可達200天。

傅利斯通指出，要除掉這些煩人病原，只要在高溫 洗過衣物就行。建議把新買的二手衣物，用洗衣劑在大約攝氏60度裡洗一次，不僅可以除掉任何塵垢，還除去病菌及墮性病原。冷水洗衣無法除掉致病原，所以如果無法用高溫來洗，建議使用洗衣用消毒水來殺菌。