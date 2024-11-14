網紅機場拍片和機長撞個滿懷 看對眼後「神展開」變情侶

網紅費爾南妲(右)在機場拍影片時背部專心走路的機長卡洛斯(左)撞到，兩人後來開始交往，讓網友大呼浪漫。(翻攝TikTok @fernandarl27_)

網紅拍片除了獲得流量，竟然還有人「撞出」真愛。網紅費爾南妲（Fernanda Ramirez）在機場拍片時不慎撞到邊低頭看手機邊走路的機場卡洛斯（Carlos），兩人對看數秒後相視而笑才分開，沒想到卡洛斯之後找到費爾南妲，兩人認識後開始交往，這段「神展開」讓網友驚呼他們根本是電影「一切始於一見鍾情」（Love at First Sight）的真人版。

每日郵報（Daily Mail）報導，25歲的費爾南妲在機場準備飛往墨西哥 坎昆市（Cancun）旅遊時，想拍片展示自己當天的穿搭。

影片中費爾南妲穿著棕色背心和牛仔褲，她先固定好手機，再走到走道上展示自己的衣服，當她轉身背對手機展示背面時，後方拖著行李箱、邊走邊低頭滑手機的卡洛斯走過來，他因為沒注意前方而撞上費爾南妲。

卡洛斯撞到費爾南妲後她立刻回頭看發生什麼事，兩人相視而笑數秒卡洛斯才走開，走之後還回頭看一眼費爾南妲，費爾南妲則是害羞地笑著走向手機。

費爾南妲事後將影片放到社群平台，被網友轉傳，卡洛斯透過影片找到費爾南妲的帳號，告訴他自己就是影片中的機長，碰巧的是他那天飛的班機也是飛往墨西哥，兩人經過幾次曖昧的聊天後決定碰面。

費爾南妲之後在社群上表示，俗話說「注定是你的就不會跑掉」，她和卡洛斯個性很合也聊得來，兩人10月時確定情侶關係展開交往，這段機場情緣讓網友直呼浪漫，認為這根本是電影才會有的美麗情節，要他們好好珍惜這份感情和相處的每一秒。