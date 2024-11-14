我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

網紅機場拍片和機長撞個滿懷 看對眼後「神展開」變情侶

世界新聞網／輯
網紅費爾南妲(右)在機場拍影片時背部專心走路的機長卡洛斯(左)撞到，兩人後來開始交往，讓網友大呼浪漫。(翻攝TikTok @fernandarl27_)
網紅費爾南妲(右)在機場拍影片時背部專心走路的機長卡洛斯(左)撞到，兩人後來開始交往，讓網友大呼浪漫。(翻攝TikTok @fernandarl27_)

網紅拍片除了獲得流量，竟然還有人「撞出」真愛。網紅費爾南妲（Fernanda Ramirez）在機場拍片時不慎撞到邊低頭看手機邊走路的機場卡洛斯（Carlos），兩人對看數秒後相視而笑才分開，沒想到卡洛斯之後找到費爾南妲，兩人認識後開始交往，這段「神展開」讓網友驚呼他們根本是電影「一切始於一見鍾情」（Love at First Sight）的真人版。

每日郵報（Daily Mail）報導，25歲的費爾南妲在機場準備飛往墨西哥坎昆市（Cancun）旅遊時，想拍片展示自己當天的穿搭。

影片中費爾南妲穿著棕色背心和牛仔褲，她先固定好手機，再走到走道上展示自己的衣服，當她轉身背對手機展示背面時，後方拖著行李箱、邊走邊低頭滑手機的卡洛斯走過來，他因為沒注意前方而撞上費爾南妲。

@fernandarl27_

Por eso amo viajar, en los aropuertos pasa de todooooo, esto asumo que es el destino? 📍CDMX . . . . . #fyp #aeropuerto #cdm #cdmx🇲🇽 #piloto #pilotos #viaje #viajando #o #mexicotiktok #descubrir

♬ suono originale - carolina🎯

卡洛斯撞到費爾南妲後她立刻回頭看發生什麼事，兩人相視而笑數秒卡洛斯才走開，走之後還回頭看一眼費爾南妲，費爾南妲則是害羞地笑著走向手機。

費爾南妲事後將影片放到社群平台，被網友轉傳，卡洛斯透過影片找到費爾南妲的帳號，告訴他自己就是影片中的機長，碰巧的是他那天飛的班機也是飛往墨西哥，兩人經過幾次曖昧的聊天後決定碰面。

費爾南妲之後在社群上表示，俗話說「注定是你的就不會跑掉」，她和卡洛斯個性很合也聊得來，兩人10月時確定情侶關係展開交往，這段機場情緣讓網友直呼浪漫，認為這根本是電影才會有的美麗情節，要他們好好珍惜這份感情和相處的每一秒。

@fernandarl27_

Respuesta a @Dani🧚🏻‍♀️ Gracias niñas las quiero mucho a todas🤍🤍🤍 Tengo mucho que contarles @Rocket 💓 . . . . #pilot #aeropuerto #cdm #cdmx🇲🇽 #piloto #viaje #viajando

♬ Día De Suerte - Alejandra Guzmán

墨西哥

上一則

Nvidia明年上半年 將推人型機器人新AI技術

下一則

飛美國長程怎麼打發時間？網曝靠1神物連睡到下機

延伸閱讀

擁高品質生活和就業市場成長 這五城市未來房價穩定

擁高品質生活和就業市場成長 這五城市未來房價穩定
浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市

浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市
祖母稱「當過國際模特兒」他不信 見當年照片才震驚

祖母稱「當過國際模特兒」他不信 見當年照片才震驚
飛美國長程怎麼打發時間？網曝靠1神物連睡到下機

飛美國長程怎麼打發時間？網曝靠1神物連睡到下機

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼