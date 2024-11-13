12星座誰最在乎特價折扣 雙子愛分享優惠、他有強大雷達

有的星座特別愛搶折扣。（取材自unsplash.com＠Markus Spiske）

每當在在賣場或商城看到特價商品，即使自己沒有立刻的需求，但還是可能吸引人忍不住下單。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，誰在消費時最在乎有沒有特價折扣。

第12名 水瓶座

水瓶座隨性自由，並不在乎是否划算，喜歡才是最重要的。

第11名 天秤座

天秤座對美有高標準，買東西時更在意品質而非價格。

第10名 獅子座

獅子座因為愛面子，碰到優惠商品會有所猶豫，不想因為便宜失了格調。

第9名 雙魚座

雙魚座對利害得失不太敏感，不過看到朋友在買特價品，他們也會忍不住一起湊熱鬧。

第8名 牡羊座

牡羊座競爭心強，比起一般的優惠，他們更喜歡參加抽獎，試試自己的手氣如何。

第7名 金牛座

金牛座愛吃，對好吃又不貴的自助餐或高CP店家特別了解。

第6名 摩羯座

摩羯座一向務實，把節省放在首位，看到便宜一點的東西就容易心動。

第5名 射手座

熱愛旅行的射手座，對旅遊的省錢資訊瞭如指掌。

第4名 天蠍座

天蠍座對吃虧特別敏感，無論購物還是吃飯都會挑有優惠的地方才去。

第3名 處女座

處女座擅長精打細算，當兩個類似的商品擺在眼前時，很快就能計算出買哪一個比較划算。他們還能掌握只有自己才知道的特價情報，並因此感到自豪。另外也擅於儲蓄 ，並能研究哪種理財方案最好。

第2名 雙子座

好奇心強的雙子座總是在尋找新資訊。而且要是他們發現大家都喜歡的優惠，還會立刻分享給其他人。他們不限定在單一領域，而是各種情報來源都有涉獵，甚至乾脆透過分享成為網紅，還能藉此賺點零用錢。

第1名 巨蟹座

巨蟹座常掌握許多生活的省錢小撇步，無論是節省電費，或積點兌換贈品等等都十分熟悉。他們經常從網路或朋友那裡蒐集優惠資訊，並巧妙運用在日常生活中。當了家庭主婦的巨蟹座更是會全力投入，所有促銷資訊都無法逃過他們的法眼。