切換一個洗衣機模式 一年可省下250美元

洗衣機用冷水洗模式，才對衣物、省電、省錢最好。示意圖。（取材自pexels.com@Nicola Barts）

能源之星指出，洗衣機在一般熱水模式之下，九成電力消耗在讓水加溫；若改為溫水循環洗，就可以讓洗衣機省下半數電力，如果切換為冷水模式則能省更多。也就是說，只要你按個按紐或旋轉轉盤，一年大約可省下250美元。

「The Cool Download」網站報導，冷水可以強而有力地除去塵土、汙漬甚至一些細菌，此外對衣服、地球及錢包都更好。冷水洗指的是用洗衣機最冷的洗衣設定，一般在華氏60到80度之間。

數據顯示，若把洗衣機的設定由熱水洗衣切到溫水洗衣，就可以節省耗能達一半，切到冷水，更達九成。只要簡單按個摁紐，就可省電費、節約荷包。

「冷水省錢」(The Cold Water Saves)組織宣稱，用冷水洗衣物一年省下的電力，足以開車達421哩，相當由紐約市開到北卡州杜倫市(Durham)的距離。

用熱水循環來洗一般數量的衣物，每次需要付電費68美分，而冷水洗只要4美分。乍聽起來錢不算多少，但總加起來，冷水洗一年可省約250美元。

冷水洗對衣物更好，可以讓衣物顏色保持鮮艷更久，此外還不必擔心牛仔服飾縮水。

不管用哪種洗衣機模式，衣物纖維都有一定程度的損壞。合成材料如聚酯纖維、尼龍、乙烯之類做的衣服在熱水裡洗，纖維損壞得更大。

除了較不損壞衣物，冷水洗衣物可以減少使用到骯髒能源。

雖說冷水洗大多時候是洗衣機最好的選項，但有些情形熱水洗有其必要，比如家中有人生病，必須消毒床單或被褥。