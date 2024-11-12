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MLB／大谷翔平50轟紀念球台北101亮相 保全費破500萬台幣

記者林俊良、林海／台北13日電
台灣「優勢資本」日前以439.3萬美元（約1.4億台幣）標下大谷50轟紀念球，金額成為史上最貴的紀念棒球。(記者林俊良／攝影)
台灣「優勢資本」日前以439.3萬美元（約1.4億台幣）標下大谷50轟紀念球，金額成為史上最貴的紀念棒球。(記者林俊良／攝影)

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化。

台灣「優勢資本」日前以439.3萬美元（約1.4億台幣）標下大谷50轟紀念球，金額成為史上最貴的紀念棒球，台北101表示，此次公益活動也為出席2024世界棒球十二強棒球賽的中華隊加油，今天開展揭幕記者會交通部部長陳世凱、觀光署署長周永暉、台北101董事長賈永婕，以及台灣旅美職棒球星陳金鋒、張育成一同出席揭幕。

賈永婕表示，紀念球可以讓台灣看到對棒球的熱愛，並增進與日本的友誼，締造出更多的台日交流。賈永婕透露，紀念球保全費用就超過500萬台幣(15萬美元)。

此次特展期間為今（13）日起至明年3月2日，標下紀念球的優式資本也將無償出借紀念球，以及由藏家借展的大谷翔平棒球衣與棒球帽，加上台灣棒球名人堂協會出借的陳金鋒與王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽，以及王建民首勝出賽表。

賈永婕表示，50／50紀念球象徵突破極限的精神，這與台北101不斷創新、追求卓越的理念不謀而合，50／50紀念球也和台北101風阻尼球一樣，傳遞穩步前行的精神，也期待透過此次展覽，吸引世界各地的朋友前來台灣，見證台灣的活力與熱情。

賈永婕也透露，聽到優式資本標下紀念球後就主動出擊，可能對方也認同自己做公益的能力與理念，因此雙方一拍即合，也在13天內完成所有展出細節。

交通部長陳世凱也說，台灣觀光很需要國際觀光客幫助，也會請觀光署加強對紀念球的宣傳，讓更多人能夠來到台北101，也會邀請賈永婕擔任台灣觀光戰略顧問。

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活...
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相。(記者林俊良／攝影)
大谷50轟紀念球今起台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，現場並展出...
大谷50轟紀念球今起台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，現場並展出陳金鋒、王建民紀念球、球衣、球帽。(記者林俊良／攝影)
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活...
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，交通部部長陳世凱（右三）、觀光署署長周永暉（右二）、台北101董事長賈永婕（左三），以及台灣旅美職棒球星陳金鋒（左一）、張育成（右一）一同出席揭幕。(記者林俊良／攝影)

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