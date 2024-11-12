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他口袋空空就找朋友伸手借 四血型缺錢時如何解決

世界新聞網／輯
每個血型在缺錢時的反應不同。（取材自unsplash.com＠Emil Kalibradov）
每個血型在缺錢時的反應不同。（取材自unsplash.com＠Emil Kalibradov）

錢不是萬能的，但沒有錢萬萬不能。當一個人缺錢被逼急的時候，很可能什麼事情都能做得出來。日本網站「占TV」就分析四血型的人，在缺錢時會有什麼反應。

A型

A型一向有計劃地管理收支，所以很少會出現沒錢的情況。然而，如果因為偶然的支出暴增，導致經濟困難，他們會透過節約來想辦法撐過去。A型本身就有節儉的特質，他們會用便宜的食材果腹，晚上盡量少開燈，確保能支撐到下一次發薪。

B型

B型在缺錢時，會尋求朋友的幫忙。雖然和朋友之間有金錢往來，可能會影響人際關係，但B型人擅長交際，朋友多數會在他們需要時伸出援手。此外，即使無法借錢，朋友也可能請他們吃飯之類的，用其他方式提供幫助。

O型

積極的O型如果缺錢，會透過打工或做副業來賺取外快。就算是要耗費體力的勞動，只要能賺錢都沒問題。也可能會製作手工製作小物件，拿去網路商城賣錢。他們甚至常在不知不覺間，讓副業收入超過本職，還可能因此決定將副業變成全職工作。

AB型

懷抱夢想的AB型，不會腳踏實地開源節流，反而會跑去買樂透，想著能夠一夜致富。由於他們直覺敏銳，因此還真的可能會中獎。此外，即使沒錢，AB型人可能也會購買提升財運的小物等等，期盼錢財能從天而降。

血型

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