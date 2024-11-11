拚生育率 普亭擬設「性愛部門」深夜強制斷電斷網逼夫妻愛愛

俄羅斯政府考慮設置「性愛部門」以改善國內低迷生育率。圖為俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄羅斯 正面臨嚴重的人口危機，政府考慮設置「性愛部門」（Ministry of Sex）以改善國內低迷生育率。

鏡報報導，68歲的普亭 的忠實追隨者奧斯塔尼娜（Nina Ostanina），也是俄羅斯國會家庭保護委員會（Russian Parliament’s Committee on Family Protection）主席，正在審查一份有關設立「性愛部門」的請願書。

俄羅斯自2年多前發動俄烏戰爭後，導致數十萬人喪命，也使得俄羅斯持續人口下滑。俄羅斯官員正積極提出多種措施，以應對人口下滑問題。

其中一項最引人注目的提案是要求政府在晚上10時至凌晨2時強制停電與關閉網路，以鼓勵夫妻在深夜專心進行性行為。還有一項是提議由國家資助情侶們「第一次約會」，金額上限為5000盧布（約51.1美元）。

此外，也有建議讓政府補助新人新婚之夜的飯店費用，以刺激生育率，補助金額最多可達2萬6300盧布。此外，也有計畫是建議政府為全職家庭主婦支付酬勞，同時將她們列入退休金 計畫中。

根據「莫斯科人」雜誌報導，該請願書由GlavPR廣告公司提出，但其背後推動者並未公開。

目前俄羅斯各地方政府紛紛推出各自的生育獎勵政策，像是哈巴羅夫斯克地區向18至23歲女大學生提供首胎生育補助約900英鎊，而在車里雅賓斯克地區，更是高達8500英鎊。